Pittsburgh 4, Cincinnati 3

Cincinnati Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 32 3 8 3 Totals 27 4 4 4 India 2b 4 1 3 1 Hayes 3b 4 1 1 0 Friedl lf 4 0 1 0 Reynolds lf 3 1 0 0 Steer 3b 3 0 0 1 McCutchen dh 4 0 0 0 Fraley rf 3 1 1 0 Santana 1b 2 0 0 0 T.Stephenson c 3 0 1 0 Joe rf 3 1 1 3 Myers dh 4 0 0 0 Marcano 2b 0 0 0 0 Vosler 1b 4 0 1 1 Suwinski cf-rf 2 1 1 1 Senzel cf 4 0 0 0 Castro ss 3 0 0 0 Barrero ss 3 1 1 0 Bae 2b-cf 3 0 0 0 Hedges c 3 0 1 0

Cincinnati 000 000 120 — 3 Pittsburgh 400 000 00x — 4

E_Holderman (1). DP_Cincinnati 1, Pittsburgh 2. LOB_Cincinnati 5, Pittsburgh 2. 2B_India (7), T.Stephenson (3). HR_Joe (2), Suwinski (5). SB_Fraley (3), Friedl (1), India (4). SF_Steer (1).

IP H R ER BB SO

Cincinnati Weaver L,0-1 6 4 4 4 2 8 Young 1 0 0 0 1 2 Farmer 1 0 0 0 0 1

Pittsburgh Contreras W,2-1 6 2-3 5 1 1 2 8 R.Stephenson H,2 1-3 0 0 0 0 1 Holderman H,6 1 3 2 2 0 1 Bednar S,6-7 1 0 0 0 0 1

WP_Holderman.

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Jansen Visconti; Second, Ron Kulpa; Third, Cory Blaser.

T_2:09. A_14,051 (38,753).