Mares y océanos baten nuevos récords de calentamiento en 2022

(Bloomberg) -- La Tierra batió el año pasado nuevos y sombríos récords por el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar y el calor del océano, según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El informe anual de la OMM sobre el estado del clima mundial, que rastrea los indicadores e impactos climáticos, citó un nivel récord de contenido de calor oceánico en 2022. Alrededor del 58% de la superficie del océano experimentó al menos una ola de calor marino el año pasado, dijo la OMM. El nivel medio global del mar también alcanzó un máximo histórico en 2022; La OMM señaló que la tasa de aumento promedio del nivel del mar a nivel mundial se duplicó entre la década que va de 1993 a 2002 y la década que terminó en 2022.

Los glaciares también sufrieron pérdidas de masa superiores a la media el año pasado, un hallazgo respaldado por un informe separado de la Agencia Espacial Europea, publicado el jueves. La ESA descubrió que la pérdida de hielo de Groenlandia y la Antártida alcanzó un nuevo récord y ahora representa una cuarta parte del aumento del nivel del mar.

Los océanos actúan como una trampa de calor para el planeta, lo que puede aliviar un poco el aumento de la temperatura global, pero tiene innumerables efectos colaterales, incluida la amenaza de los ecosistemas marinos. Los costes de las sequías, las inundaciones y las olas de calor son también una carga cada vez mayor para la población mundial.

“Si bien emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y el clima continúa cambiando, las poblaciones de todo el mundo continúan viéndose gravemente afectadas por los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos”, dijo el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, en un comunicado. “Por ejemplo, en 2022, la sequía continua en África oriental, las lluvias sin precedentes en Pakistán y las olas de calor sin precedentes en China y Europa afectaron a decenas de millones, lo que generó inseguridad alimentaria, impulsó la migración masiva y costó miles de millones de dólares en pérdidas y daños”.

La OMM también destacó algunos de los impactos que el cambio climático está teniendo en los eventos estacionales de la naturaleza. Por ejemplo, la fecha de plena floración de los cerezos en flor en Japón en 2021 fue el 26 de marzo, la primera registrada en más de 1200 años.

El informe de la OMM sigue a una evaluación del estado del cambio climatico en Europa publicado el jueves por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea. Dado que los circuitos de retroalimentación de una Tierra que se está secando probablemente generen altas temperaturas nuevamente este año, los científicos y encargados de política monetaria se preparan para adaptarse a la vida en un planeta más cálido.

