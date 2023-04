Indurain cambia su histórica bicicleta para la Titan Desert Marruecos

Redacción deportes, 21 abr. Miguel Indurain, el mejor ciclista español de la historia, retará el próximo mes los rigores del desierto en la Titan Desert Marruecos, prueba reina de BTT en la que afrontará las 6 etapas con una nueva marca que también usará en carretera, la Scott, después de 32 años con la mítica italiana Pinarello.

En su faceta de aficionado y practicante del ciclismo, el ganador de 5 Tours de Francia y 2 Giros de Italia utilizará en carretera una Foil RC y en BTT la Scale RC Team, ambas con un precio aproximado en el mercado entre los 7.500 y 8.000 euros.

“Siempre me han gustado estas bicicletas y los últimos modelos de carretera me llamaban bastante la atención. Su diseño, su estética y su forma aerodinámica me han hecho decantarme para su uso”, dijo Indurain tras recibir su máquina para la Titan.

Para su Scott Foil RC de carretera Indurain pidió solo el cuadro, pero la firma le añadió un manillar integrado que incluye la potencia y componentes Syncros, según Joel Casado, responsable de márketing de la marca suiza, quien añade que se trata de "un sistema muy limpio, ya que el cableado va por dentro del manillar, con lo que se gana en aerodinámica".

Se trata de una bici que utilizan algunos equipos del World Tour, por ejemplo el DSM, en el caso de Indurain también con cuadro de carbono, de muy alta gama, con un peso total de unos 7 kilos y personalizada para el excampeón navarro y de un precio en torno a los 8.000 euros.

Según explica Joel Casado, el uso del carbono HMX en la horquilla y cuadro de la bicicleta de Indurain, favorece "que se utilicen menos capas de carbono para su construcción, y por eso es más ligera".

Este modelo de talla de bici XL que utiliza Indurain, quien mide 1,88 metros, se ha lanzado al mercado este año, es muy aerodinámica y llama la atención porque es polivalente en su uso, versátil, propicia para las carreteras llanas o para subir puertos.

PARA LA BTT INDURAIN LLEVARÁ UN MODELO DE GRANDES ÉXITOS

En la modalidad de montaña, la compañía ha sacado este año la Scale RC, una bici que ha dado muchos éxitos al BTT español, y también a nivel mundial, ya que el suizo Nino Schurter, 10 veces campeón del Mundo ha usado una Scale, de suspensión delantera.

Joel Casado explica a EFE que la bici que utilizará Indurain en la Titan de Marruecos, cuyo precio está en torno a los 7.500 euros, "es una bici con una geometría en el cuadro que ayuda a rodar e ir rápido, es muy ligera".

Además Casado repara en un detalle "extraño" a la hora de elegir el quíntuple ganador del Tour el citado modelo.

"Miguel apuesta por una bici rígida, algo que resulta extraño porque cada vez este tipo de bicis tiene menos adeptos. Los usuarios buscan la comodidad de la doble suspensión. Indurain sigue siendo tradicional y apuesta por las bicis rígidas". EFE

