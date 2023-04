ARCHIVO - Foto del 25 de agosto del 2022, el cerrador de los Medias Blancas de Chicago Liam Hendriks lanza ante los Orioles de Baltimore. El jueves 20 de abril del 2023, Hendriks anuncia que entró en remisión de cáncer. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo)

CHICAGO (AP) — El cerrador de los Medias Blancas de Chicago Liam Hendriks aseguró que entró en remisión de un linfoma no Hodgkin.

El jueves Hendriks anunció en Instagram que ya no tenía cáncer. Publicó varios videos y fotos documentando su tratamiento con el mensaje: “Cómo empezó Vs. Cómo va... REMISIÓN. Es oficial. No tengo cáncer”.

La Asociación de Jugadores de la Major League Baseball respondió: “No podríamos estar más felices por ti @hendriks_31”. Y la MLB escribió: “¡Increíble noticia! Muy feliz por ti, Liam”.

Hendriks anunció su diagnóstico en enero y completó su última ronda de quimioterapia hace dos semanas.

El tres veces elegido al Juego de Estrellas terminó en la tercera posición con 37 salvamentos y fue elegido por tercera vez al All-Star el año pasado. El australiano lideró a la Liga Americana con un máximo de carrera de 38 salvamentos en el 2021 tras dejar a Oakland para firmar por tres años y 54 millones de dólares con Medias Blancas.

Hendriks tiene 115 salvamentos y efectividad de 3.81 en 12 temporadas con Minnesota, Toronto, Kansas City, Oakland y Chicago.