EE.UU. evalúa aumentar supervisión a entidades no bancarias

(Bloomberg) -- Los principales reguladores financieros de Estados Unidos propusieron fortalecer las herramientas para abordar las amenazas a la estabilidad financiera, incluidos los cambios en la orientación de la era Trump que dificultaban etiquetar a las empresas no bancarias como instituciones de importancia sistémica.

La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, anunció el viernes una propuesta del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (FSOC, por sus siglas en inglés) que revisaría la forma en que son designadas las empresas no bancarias.

“La guía existente, emitida en 2019, creó obstáculos inapropiados como parte del proceso de designación”, dijo Yellen el viernes. “Estos pasos adicionales no son requeridos legalmente por la Ley Dodd-Frank. Tampoco son útiles ni factibles. Algunos se basan en una visión errónea de cómo comienzan las crisis financieras y los costos que imponen”.

Yellen dijo que dicho proceso de designación podría demorar seis años en completarse, “un cronograma poco realista que podría evitar que el consejo actúe para abordar un riesgo emergente para la estabilidad financiera antes de que sea demasiado tarde.”

Los comentarios de Yellen, entregados durante una reunión del FSOC, marcan un cambio ampliamente esperado bajo el Gobierno de Biden sobre el nivel de supervisión que deben tener los reguladores federales sobre las firmas no bancarias más grandes.

Es probable que la nueva guía propuesta aliente a quienes se preocupan de que la regulación financiera se haya vuelto demasiado laxa bajo la Administración Trump y que infunda miedo en partes de Wall Street sobre la temida etiqueta de riesgo sistémico, que trae una supervisión estricta y costos de cumplimiento elevados.

Los sectores que podrían atraer el escrutinio incluyen a las aseguradoras, las empresas de capital privado, los fondos de cobertura y las firmas de fondos mutuos, así como a industrias más nuevas, como la criptográfica. Estos sectores ya estaban en alerta respecto de que los reguladores podrían aumentar el control sobre ellos.

“Los administradores de activos alternativos no representan un riesgo sistémico y ya están sujetos al sólido régimen regulatorio de la SEC”, dijo Bryan Corbett, presidente y director ejecutivo de Managed Funds Association, el viernes en un comunicado. “MFA está revisando cuidadosamente el marco analítico propuesto y el proceso de designación de entidades presentado hoy para asegurarse de que aborde con precisión el riesgo sistémico y no incluya a entidades que no tienen riesgo sistémico”.

Dos etapas

El FSOC presentó un proceso de dos etapas mediante el cual evaluaría y analizaría las entidades no bancarias para su designación. Durante la primera, el consejo llevaría a cabo un análisis preliminar basado en los datos públicos y regulatorios disponibles. En esa etapa, se notificaría a la empresa y se le daría la oportunidad de presentar información pertinente. La segunda etapa implicaría una evaluación más profunda de las entidades no bancarias seleccionadas para una revisión adicional y consideraría la información recopilada directamente de la empresa.

Las empresas podrían solicitar una audiencia si el FSOC hace una designación propuesta, luego de lo cual el consejo podría votar sobre una designación final. El consejo llevaría a cabo reevaluaciones anuales de las designaciones anteriores, durante las cuales la empresa podría defender su caso ante el consejo y explicar los cambios que podría hacer para abordar los riesgos que se han identificado.

El FSOC también propone un nuevo marco para la identificación, evaluación y respuesta al riesgo de estabilidad financiera.

“En general, creo que los cambios propuestos por el consejo crearán un enfoque equilibrado para abordar un riesgo potencial para EE.UU. y garantizarán que todas las herramientas disponibles para el FSOC sean equitativos”, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Yellen reiteró su mensaje de que el sistema bancario se mantiene sólido, con fuertes posiciones de capital y liquidez. Advirtió que la reciente agitación en el sector muestra que la autoridad para las intervenciones de emergencia es crítica e hizo un guiño a las nuevas propuestas.

“Igual de importante es un régimen de supervisión y regulación que pueda ayudar a prevenir que las disrupciones financieras comiencen y se propaguen”, dijo.

