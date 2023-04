Boric llama a un "proceso de diálogo" para definir gobernanza del litio

Santiago de Chile, 21 abr. El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó este viernes a un "proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes" que contribuyan a definir una gobernanza del litio y los salares en el país suramericano.

Esto luego de que algunos gremios empresariales se mostraran críticos ante la estrategia nacional del litio anunciada el jueves por el mandatario y que da al Estado un papel relevante en todo el ciclo productivo del mineral.

"No me cabe ninguna duda que las grandes tareas del país -en particular, un nuevo modelo de desarrollo- requiere que trabajemos juntos en unidad y dejando de lado diferencias políticas", señaló el jefe de Estado chileno desde la norteña región de Antofagasta, corazón de la producción minera del país.

El mandatario abordó los cuestionamientos que varios sectores empresariales esgrimieron pocas horas después de presentada la estrategia nacional del litio a través de una cadena nacional desde La Moneda, específicamente la Conferederación para la Producción y el Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que apuntaron al papel central que tendrá el Estado en el plan del Gobierno.

La estrategia, señaló Boric, "fue producto de un trabajo multisectorial y que muchos de ustedes que están aquí presentes pueden tener legítimas dudas o planteamientos respecto de ella".

"Por eso he decidido venir al norte (Antofagasta), porque (para) llevar adelante esta gran tarea con foco en un mayor desarrollo para el país en las regiones necesitamos que conversemos con todos: con los trabajadores y trabajadoras, con los empleadores, con los sindicatos, con los gremios, con las empresas, con la comunidad científica, con los pueblos originarios y con las comunidades locales", añadió el mandatario.

También agregó que "como pilar estamos convocando un proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes en torno a la nueva gobernanza del litio y de los salares, y acá todos son importantes, en la medida que tengamos como voluntad conjunta la de avanzar y no estancarnos".

Además, Boric enfatizó en la necesidad de "no desaprovechar" la "gran oportunidad que el litio presenta para el desarrollo de país".

"Tenemos que hacerlo distinto a como lo hemos hecho antes. Cuando hablamos de desarrollo, estamos pensando en el bienestar para los habitantes de nuestra patria, no para unos pocos; que la riqueza en nuestro territorio sea mejor distribuida descentralizadamente", señaló.

"La industria del litio tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de una industria. Para esto es indispensable -y así lo hemos definido- que el Estado esté presente en todo el ciclo productivo del litio y por eso vamos a enviar al Parlamento, después del proceso participativo, el proyecto de ley para crear una Empresa Nacional del Litio y el Comité Corfo de Litio y Salares, asegurando también su sustentabilidad en el mediano y largo plazo", sentenció Boric.

A pesar de que en Chile hay más de 50 salares, actualmente solo se explota uno, el Salar de Atacama, el más grande de Chile y tercero del mundo y que concentra el 90 % de las reservas de litio en el país.

A cargo de explotar el litio chileno hoy solo hay dos empresas: la Sociedad Química y Minera SQM, controlada por la china Tianqi y el yerno del exdictador Augusto Pinochet (1973-1990), Julio Ponce Lerou, y la estadounidense Albemarle.

Según el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en 2022 el Estado recibió más de 5.000 millones de dólares por la explotación de ese mineral, equivalentes al 1,6 % del PIB.

Chile es el segundo productor mundial de litio, por detrás de Australia, pero Argentina podría ganar posiciones en los próximos años y dejarlo atrás.

En 2022 hubo ventas de carbonato de litio al exterior por 7.763 millones de dólares, un aumento de 777 % respecto de 2021, según el Banco Central.

Con ese desempeño, el carbonato de litio superó al salmón, hierro y cerezas en la canasta exportadora chilena. EFE

ssb/laa