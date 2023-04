Albares dice que todo está listo para evacuar a unos 60 españoles de Sudán

Berlín, 21 abr. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este viernes en Berlín que está "todo listo" para la evacuación de unos 60 españoles desde Sudán, aunque reconoció que de momento no se dan las condiciones para que puedan aterrizar aviones para esa repatriación.

"Lo tenemos todo listo, hay aviones militares del Ejército español preposicionados para el momento en que se den las condiciones, pero ahora desgraciadamente no se dan para que puedan aterrizar y puedan trasladar a 60 españoles y a 20 de otras nacionalidades", declaró Albares en una comparecencia conjunta en Berlín con la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock.

"Hemos entrado en contacto con todos los españoles", afirmó el ministro, que no obstante hizo un llamamiento a que si hay alguno que no haya sido contactado se ponga en comunicación con el teléfono de emergencia consular y recordó que las condiciones en el país son "muy difíciles de combate intenso".

Las declaraciones de Albares en Berlín se conocieron después de que fuentes europeas indicaran a EFE en El Cairo que los miembros de la comunidad española residente en Sudán, que cifraron en unas 80 personas, se encuentran bien y que todos están resguardados en espacios seguros por los choques armados.

Los españoles se encuentran en sus casas u otros espacios localizados, aunque cuentan con dificultades para moverse dada la guerrilla urbana entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dijeron las fuentes europeas conocedoras de la situación, que pidieron no ser identificadas al no estar autorizadas a hablar con los medios y agregaron que ahora están empezando a aparecer problemas para el abastecimiento de agua y víveres.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el miércoles que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene todo preparado para evacuar si fuera necesario a los compatriotas españoles que se encuentran en Sudán.

Algunos países, como Japón y Estados Unidos, ya han movilizado sus tropas en caso de evacuar a su personal.

El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a todos los españoles que se encuentren en el país que permanezcan en sus casas o alojamientos y eviten todo desplazamiento al exterior e informa de que tanto el aeropuerto de Jartum como las fronteras terrestres están cerradas.

Los enfrentamientos estallaron el sábado en medio de conversaciones sobre una reforma del Ejército y la integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el mismo, dentro de un proceso político para devolver a Sudán a la senda democrática tras el golpe de Estado de 2021 perpetrado por el jefe del Ejército, Abdelfatah al Burhan, y el comandante paramilitar y líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo "Hemedti".

Al menos 413 personas han muerto y 3.551 han resultado heridas en Sudán desde el estallido del conflicto entre el ejército de ese país y las FAR, según el último recuento de la OMS. EFE

