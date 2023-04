1-1. El Suttgart insiste en la permanencia

Redacción deportes, 21 abr. Un gol a diez minutos del final del japonés Wataru Endo evitó la derrota en el WWK Arena ante el Augsburgo (1-1) y dio un punto al Stuttgart que insiste en la permanencia en la Bundesliga alemana que este fin de semana alcanza la vigésima novena jornada.

El cuadro de Sebastian Hoeness no sale todavía de la parte baja pero acumula tres encuentros sin perder y se acerca al Bochum, cuarto por la cola, que marca la salvación directa.

El Stuttgart reaccionó a la ventaja que adquirió el Augsburgo a los nueve minutos con el tanto de cabeza del croata Dion Beljo a pase de Arne Maier.

El cuadro local, sin embargo, no está en un buen momento. Lleva cinco partidos sin ganar y aunque no tiene aún problemas, su continuidad en la máxima competición alemana no está asegurada. De hecho, solo cinco puntos le distancian del Stuttgart que consiguió evitar la derrota y sumar su tercer encuentro sin perder con el oportunismo de Endo que llevó a la red un rechace del meta checo Tomas Koubek.

Sigue antepenúltimo el Stuttgart, en puesto de promoción. Con un punto de ventaja del Schalke, penúltimo en descenso directo, y a dos del Bochum, que fija la permanencia. EFE

apa/arh