Seúl responde a Medvédev diciendo que envío de armas a Kiev depende de Moscú

Seúl, 20 abr. Un representante de la Oficina Presidencial surcoreana respondió hoy a las advertencias lanzadas por el expresidente ruso Dmitri Medvédev diciendo que el hipotético envío de armas por parte de Seúl a Ucrania sugerido por el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, dependería enteramente "de las acciones de Rusia".

"Las palabras del presidente fueron fruto del sentido común y de unos principios", dijo hoy un portavoz presidencial sobre las declaraciones de Yoon en un entrevista publicada en la que afirmó que si se da una situación como un "ataque a gran escala contra civiles" Seúl podría cambiar su actual política de no suministrar medios letales a países en guerra y enviar armas a Ucrania.

Horas después, Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió en su canal de Telegram que Moscú podría optar por enviar armamento a Corea del Norte si el Gobierno de Yoon decide dar ese paso.

"Me pregunto qué dirán los habitantes de ese país cuando vean novísimas armas rusas en territorio de su vecino y nuestro socio, la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte)", escribió el hombre que presidió Rusia entre 2008 y 2012.

Poco después el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que "se intenta arrastrar a ese conflicto a cada vez más países".

"Las autoridades rusas están comentando sobre algo que no está sucediendo, pero podemos plantearlo al revés; lo que hagamos en el futuro dependerá de las acciones de Rusia", explicó hoy el portavoz presidencial surcoreano, que pidió mantener el anonimato y que recordó que no existe una ley que regule la actual política de Seúl de no enviar medios letales a países en conflicto.

"La razón por la que no hemos voluntariamente tomado esta decisión (el envío de armas ) es porque queremos cumplir simultánea y equilibradamente con la tarea de mantener y administrar de manera estable las relaciones entre Corea del Sur y Rusia mientras nos unimos activamente a las filas de la comunidad internacional para defender la libertad del pueblo ucraniano" gente", añadió.

El portavoz también recordó que "el mundo libre" acudió a ayudar a Corea del Sur cuando el Norte, con el apoyo de la entonces Unión Soviética, invadió su territorio en el verano de 1950 dando pie a la Guerra de Corea.

"Si Ucrania está en una situación así, ¿no debería Corea del Sur reflexionar con base en esa gratitud que siente por haberse convertido en una nación de peso en el mundo con el apoyo de la comunidad internacional?", concluyó. EFE

