LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (20 de abril)

LA AGENDA DEL JUEVES ESTADOS UNIDOS -El Departamento del Trabajo difunde el dato semanal de las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo. El mercado estima que los pedidos habrían aumentado a 240.000 en la semana finalizada el 15 de abril, desde los 239.000 de la semana previa. (1230 GMT) -La Reserva Federal de Filadelfia da a conocer su índice de actividad fabril en la costa este. (1230 GMT) -La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) publica el dato de las ventas de viviendas existentes de marzo. Analistas consultados por Reuters prevén que las ventas hayan caído a 4,5 millones de unidades, desde 4,58 millones de unidades en febrero. (1400 GMT) -El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller habla sobre "Innovación financiera" en el evento "Las criptomonedas y el futuro de las finanzas mundiales" del Global Interdependence Center en Sarasota, Florida. (1600 GMT) -La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, discute las perspectivas económicas y de la política monetaria en la Akron Roundtable Signature Series en Akron, Ohio. (1620 GMT) -La jefa de la Fed de Dallas, Lorrie Logan, y la gobernadora de la Reserva Federal Michelle Bowman pronuncian el discurso de apertura de un acto "Fed Listens" en Odesa, Texas. (1900 GMT) -El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una presentación y un debate sobre la situación económica regional y nacional en el Eastern Florida State College de Melbourne, Florida. (2100 GMT) -El jefe de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, habla sobre las perspectivas económicas antes de la reunión de miembros del Samuel Zell and Robert Lurie Real Estate Center en Filadelfia. (2345 GMT) -American Express Co y Philip Morris International Inc reportan sus resultados antes de la apertura del mercado. -El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe en la Casa Blanca al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, para hablar de cooperación económica y en materia de seguridad, así como de cambio climático, narcotráfico, asuntos migratorios regionales y derechos humanos. -La licencia estadounidense que protege a la refinería de petróleo venezolana Citgo Petroleum de los tenedores de bonos que intentan embargar sus activos expira. Estados Unidos podría dejar que la licencia caduque o prorrogarla otros tres meses o más. MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa el dato de las ventas minoristas de febrero. Un sondeo de Reuters entre analistas estima que las ventas habrían crecido un 0,2%, luego del incremento del 1,6% registrado en marzo. (1200 GMT) ARGENTINA -El Instituto Nacional de Estadística y Censos difunde el dato de la balanza comercial de marzo. El mercado proyecta que el país habría registrado un déficit comercial de 158 millones de dólares, frente al superávit de 182 millones de dólares de febrero. (1900 GMT) -El Ministerio de Agricultura entrega su informe mensual de cosecha y siembra de granos correspondiente a abril. CHILE

-Los mayores productores de cobre del mundo se reúnen en Santiago para la Conferencia Mundial del Cobre CESCO/CRU, que se celebra anualmente, en un momento en que aumenta la demanda del metal rojo para su uso en tecnologías de energías renovables. CUBA -El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, visita la isla en el marco de una gira por América Latina. RESTO DEL MUNDO -La Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la zona euro publica la lectura preliminar de su índice de confianza del consumidor de abril. (1400 GMT) -GfK Group entrega su índice de confianza del consumidor de Reino Unido de abril. (2301 GMT) -El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón difunde el índice de precios al consumidor de marzo. (2330 GMT) -El banco au Jibun Bank comunica sus Índices de Gerentes de Compra (PMI) de los sectores manufacturero, de servicios y compuesto de Japón de abril. (0030 GMT del viernes) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BCE- Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, dijo en una entrevista al Irish Times que no se siente "incómodo" con las expectativas actuales del mercado, que prevén una subida de los tipos de interés del 3% actual al 3,85%, aproximadamente. Se prevé que el BCE suba los tipos de interés por séptima vez consecutiva el 4 de mayo, en un intento por reducir la inflación de la zona euro, persistentemente elevada. Los dirigentes monetarios convergen en una subida de 25 puntos básicos, aunque todavía no se descarta una subida mayor, según han dicho a Reuters fuentes con conocimiento directo de las conversaciones. EEUU- El país busca unos lazos económicos "constructivos y justos" con China, pero protegerá sus intereses en materia de seguridad nacional y se opondrá a las acciones de Pekín para dominar a sus competidores extranjeros, afirmará en un discurso la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. En extractos publicados por el Tesoro, Yellen expuso los principales objetivos del Gobierno de Estados Unidos para la relación económica entre las dos mayores economías del mundo, en un contexto de continuas tensiones que han frustrado las reuniones de alto nivel entre ambas.

UE- La zona euro registró un superávit comercial en febrero, frente al déficit de un año antes, mostraron datos no ajustados, principalmente gracias a un aumento de las exportaciones de productos químicos y maquinaria y a que la mayor parte de la mejora procedió de Alemania e Italia. Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, dijo que la balanza comercial desestacionalizada de los 20 países que comparten el euro fue de 4.600 millones de euros en febrero, frente a un déficit de 9.400 millones 12 meses antes. CAMBIO CLIMÁTICO- El presidente Joe Biden anunciará planes para aumentar la financiación estadounidense destinada a ayudar a los países en desarrollo a luchar contra el cambio climático y frenar la deforestación de la selva amazónica brasileña durante una reunión con dirigentes de las mayores economías del mundo. Biden convocará una reunión virtual del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima como parte de sus esfuerzos para galvanizar el apoyo a las medidas de lucha contra el calentamiento global. Se trata de la cuarta reunión del grupo bajo su presidencia. CHILE- La minera chilena Antofagasta prevé para este año un mercado del cobre con "alta volatilidad" y levemente deficitario con lo que cualquier choque de oferta presionaría al alza el precio, dijo a Reuters el presidente ejecutivo de la firma, Iván Arriagada. El ejecutivo señaló que aunque existía temor de un ajuste recesivo importante en la economía global en medio de la volatilidad provocada por la guerra de Ucrania y la incertidumbre financiera, se espera un "aterrizaje suave", mientras China está entrando con mayor demanda. TAIWÁN- El país manifestó su perplejidad ante el hecho de que el principal candidato presidencial de la oposición paraguaya cuestionó las ventajas de mantener relaciones con Taipéi, apenas un mes después de que Pekín rompió sus lazos con otro país latinoamericano. Efraín Alegre, que lidera la coalición de centro-izquierda Concertación Nacional, aparece empatado en los sondeos de opinión con el candidato del partido gobernante, Santiago Peña, en las elecciones de finales de mes. LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES EEUU- La actividad económica estadounidense apenas varió en las últimas semanas, ya que el crecimiento del empleo se moderó un poco y el aumento de los precios pareció ralentizarse, según un informe de la Reserva Federal. "Las expectativas de crecimiento futuro también permanecieron mayormente sin cambios; sin embargo, en dos distritos las perspectivas se deterioraron", señaló el banco central estadounidense en su último "Libro Beige", compendio de encuestas y entrevistas realizadas en sus 12 distritos hasta el 10 de abril. BRASIL- El presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, aconsejó al Gobierno que no eleve los objetivos de inflación, aunque señaló que no es una cuestión que deba decidir la autoridad monetaria. Campos Neto afirmó que elevar los objetivos de inflación aumentaría las primas de riesgo y sería perjudicial a largo plazo. "Si no se está cumpliendo el objetivo y se quiere aumentar, se da la sensación al mercado de que se está intentando ganar flexibilidad para recortar las tasas cuando no se debería", destacó. MÉXICO- La anunciada compra de 13 plantas del gigante energético español Iberdrola en México se financiará en un 60% por la banca y el restante 40% por un fondo estatal de infraestructura, que asumirá la mayoría del capital de riesgo, dijo el secretario de Hacienda de la nación latinoamericana. Rogelio Ramírez de la O dijo que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) aportará 45,000 millones de pesos (2,490 millones de dólares), equivalentes al 51% del capital de riesgo, mientras que 66,500 millones de pesos (3,690 millones de dólares) se obtendrán vía financiamiento. TESLA- No cumplió con las estimaciones del mercado sobre su margen bruto total del primer trimestre, lastrado por una serie de agresivos recortes de precios destinados a estimular la demanda en una economía en recesión y a defenderse de una creciente competencia. Tesla, dirigida por Elon Musk, reportó un margen bruto total del 19,3%, frente a las expectativas del 22,4%, según 14 analistas encuestados por Visible Alpha. Fue el resultado más bajo desde el cuarto trimestre de 2020. IBM- Incumplió las expectativas de Wall Street sobre sus ingresos del primer trimestre, perjudicada por una contracción del gasto empresarial en servicios informáticos y la fortaleza del dólar. El sector informático enfrenta una ralentización tras el auge de la demanda por servicios de consultoría después de la pandemia, ya que la elevada inflación y las altas tasas de interés han obligado a los clientes a frenar el gasto. ARGENTINA- El país extendió temporalmente la posibilidad de que compañías agroexportadoras reprogramen sus embarques de trigo para asegurar el abastecimiento local, luego de que una histórica sequía derrumbó la producción, según una resolución publicada el miércoles en el Boletín Oficial. La cosecha de trigo 2022/23 fue de 12,6 millones de toneladas, desde los 22,1 millones de la temporada previa, de acuerdo con datos oficiales, debido al impacto de una sequía que comenzó en mayo del año pasado y terminó a inicios de marzo en Argentina, uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos. PETRÓLEO- Los inventarios de crudo y destilados disminuyeron la semana pasada en Estados Unidos, mientras que los de gasolina aumentaron inesperadamente, informó la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés). Las existencias de crudo cayeron en 4,6 millones de barriles en la semana que terminó el 7 de abril, a 466 millones de barriles, más que el cuádruple de lo previsto por los analistas consultados en un sondeo de Reuters, que esperaban un descenso de 1,1 millones de barriles. (REUTERS NS)