Jueves 20 abril de 2023

TENIS BARCELONA

Barcelona. Carlos Alcaraz, primer favorito, se enfrenta este jueves al también español Roberto Bautista en los octavos de final del Conde de Godó. También juegan dos de los favoritos al título, el italiano Jannik Sinner y el noruego Casper Ruud, que jugarán contra el japonés Yoshihito Nishioka y el argentino Francisco Cerúndolo, respectivamente.

AGENDA INFORMATIVA

AUTOMOVILISMO

- Entrevista con el piloto de F1 español Carlos Sainz (11.00. Karting Carlos Sainz de Las Rozas)(FOTO)(VÍDEO)

- Previa del Rally de Croacia, cuarta prueba del Mundial y que se disputa de viernes a domingo.

BALONCESTO

- NBA. Playoffs: Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers, Golden State Warriors-Sacramento Kings (FOTO) y Los Angeles Clippers-Phoenix Suns (FOTO).

- España. Liga Endesa. 28ª jornada (FOTO): Real Betis-Carplús Fuenlabrada y Río Breogán-Unicaja.

CICLISMO

- Tour de los Alpes. Cuarta etapa, entre Rovereto y Predazzo

FÚTBOL

- Liga Europa. 1/4 final, vuelta (FOTO): Sevilla-Manchester United, Sporting Lisboa-Juventus, Union SG-Bayer Leverkusen y Roma-Feyenoord

- Liga Conferencia. 1/4 final, vuelta (FOTO): AZ Alkmaar-Anderlecht y Fiorentina-Lech Poznan y Niza-Basilea y West Ham-Gante.

- El Colegio de Garantías del Comité Olímpico Italiano (CONI) decide si acepta el recurso del Juventus que solicita la anulación de la sanción de 15 puntos impuesta por el caso plusvalías a principios de enero.

- El exjugador guatemalteco Carlos 'Pescadito' Ruiz, la principal figura del fútbol de Guatemala, cuenta en una entrevista con EFE cómo el deporte le permitió "salir de uno de los barrios más pobres" de su país y llegar a compartir el vestuario con David Beckham en la elite de la MLS estadounidense. Por Andrea Montolivo

- Sudamericano sub-17, en Ecuador: Venezuela-Paraguay, Chile-Brasil, Argentina-Ecuador.

- Copa Libertadores. 2ª jornada: Racing Club (Arg)-Aucas (Ecu), Atl. Nacional (Col)-Melgar (Per), Palmeiras (Bra)-Cerro Porteño (Par), Libertad (Par)-Alianza Lima (Per).

- Copa Sudamericana. 2ª jornada: Peñarol (Uru)-Millonarios (Col), San Lorenzo (Arg)-Fortaleza (Bra), Santos (Bra)-Audax (Chi), Botafogo (Bra)-César Vallejo (Per), Emelec (Ecu)-Huracán (Arg), Tolima (Col)-Tigre (Arg), Universitario (Per)-Goiás (Bra).

- Previa de la decimotercera fecha de la Liga argentina de fútbol, que se disputa entre el viernes y el lunes.

- Costa Rica: Herediano-Cartaginés.

- México: Tigres UANL-Puebla.

- Nicaragua: Diriangén-Sport Sebaco y Real Estelí-UNAN-Managua.

- Argentina: Previa de la decimotercera fecha de la Liga argentina de fútbol, que se disputa entre el viernes y el lunes.

GOLF

- The Chevron Championship, primero de los cinco 'majors' de la temporada femenina, en The Club at Carlton Woods de The Woodlands, Texas (EEUU) (hasta 23).

TENIS

- Torneo ATP 500 Conde de Godó, en Barcelona (hasta 23). (FOTO).

- Torneo ATP 250 de Banja Luka (Bosnia-Herzegovina) (hasta 23).

- Torneo ATP 250 de Múnich (hasta 23)

- Torneo WTA 500 de Stuttgart (Alemania) (hasta 23).

