Jankto dejará de jugar esta temporada con el Sparta Praga por problemas de salud

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - 3 de julio de 2021 - Jakub Jankto, de República Checa, durante el partido de cuartos de final de la Eurocopa 2020 contra Dinamarca - Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán. Pool vía REUTERS/Valentyn Ogirenko

20 abr (Reuters) - El futbolista checo Jakub Jankto, quien recibió un amplio apoyo a principios de año tras dar a conocer su homosexualidad, ha anunciado que no jugará más con el Sparta Praga esta temporada por motivos de salud.

Jankto anunció que es gay en febrero, afirmando que quería vivir su vida "en libertad". Su anuncio recibió el apoyo del brasileño Neymar, LaLiga, la Premier League inglesa y el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA.

El centrocampista ha jugado 16 partidos en todas las competiciones con el Sparta esta temporada, al que llegó cedido desde el Getafe de LaLiga española.

"En los últimos años, y especialmente en el último, se han acumulado tantas cosas a mi alrededor que es mejor bajar el ritmo y pensar también en mi salud", dijo el jugador de 27 años en una publicación en Instagram.

"No ha sido el mejor año deportivo para mí. (...) Me entristece aún más que mi salud y mi estado mental no me permitan continuar mi búsqueda del título y la copa".

El Sparta informó en un comunicado de que Jankto se apartaría de las funciones del primer equipo por "asuntos personales" y que el club se había reunido con él tras un incidente de tráfico ocurrido el martes.

El Sparta lidera la liga checa con 61 puntos tras 27 jornadas, dos más que el segundo, el Slavia Praga. Los dos equipos de la capital se enfrentarán en mayo en la final de la Copa de la República Checa.

(Información de Manasi Pathak en Bengaluru; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)