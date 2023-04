Almada dice que se le "caían las lágrimas" cuando le citaron para Mundial

Chicago (EE.UU.), 20 abr. El argentino Thiago Almada, media punta del Atlanta United, aseguró este jueves que se le "caían las lágrimas" cuando recibió la llamada del seleccionador de Argentina Lionel Scaloni para convocarle para el Mundial de Catar, en el que se coronó campeón del mundo.

"Estaba en el dentista, me llamó Scaloni, dijo que si quería ir. Le dije que sí, 'voy corriendo'. Ahí me dice que vaya con Ángel Correa, que viajaba en la madrugada y me concentré. Muy contento, lo primero que hice fue llamar a la familia mientras se me caían las lágrimas", dijo Almada en una entrevista facilitada por la MLS.

"Obviamente (antes de la llamada de última hora) ya había salido de la lista y ya había quedado fuera. Había dejado de entrenar. Estábamos entrenando por nuestra cuenta o estábamos de vacaciones y justo al otro día nos llamaron. La casualidad de la vida", agregó.

Recordó además la celebración del Mundial en un partido contra Panamá en el estadio Monumental y consideró que "la gente estaba como loca".

"La verdad muy contento junto con la gente de Argentina. La gente estaba como locos, llenando todos los estadios en los que jugamos. Muy contento por convertir mi primer gol con la selección. También contento que pude ver a mi familia en la cancha. Fueron unos días muy lindos", dijo.

Almada vive un gran comienzo de temporada con el Atlanta United, con el que ya anotó cuatro goles en siete partidos de la MLS.

"Creo que la adaptación del año pasado fue rápida porque vine y empecé a jugar. Si bien no tuvimos un gran año, creo que en lo personal me sentí bien. Este año creo que arrancamos de la mejor manera. Tratamos de ganar partidos y poner otra imagen, algo que no conseguimos el año pasado", afirmó. EFE

