Meta alista ronda de despidos en Facebook, WhatsApp e Instagram

(Bloomberg) -- Meta Platforms Inc empezará a eliminar puestos de trabajo en toda la empresa el miércoles, al tiempo que reestructura equipos y trabaja para alcanzar el objetivo del fundador, Mark Zuckerberg, de una mayor eficiencia este año.

La empresa matriz de Facebook les dijo a los directivos que deberían prepararse para los anuncios de recortes de empleos el miércoles, según un memorando al que tuvo acceso Bloomberg News. El documento indica que Facebook, WhatsApp, Instagram y Reality Labs, que alberga los esfuerzos de realidad virtual de la empresa y el hardware Quest, se verán afectados. La medida es parte de un impulso de reducción de costos que eventualmente eliminará 10.000 puestos en la empresa, como lo anunció Zuckerberg en marzo. Se prevé que en mayo se lleve a cabo una nueva ronda de recortes.

Meta ya recortó en noviembre alrededor del 13% de su fuerza laboral, o cerca de 11.000 puestos de trabajo. También ha prorrogado la congelación de contrataciones hasta el primer trimestre, lo que se suma al retroceso de la contratación y el gasto en todo el sector en Silicon Valley. Meta, en particular, apunta a volverse más eficiente y reequilibrar su proporción de tecnólogos e ingenieros con respecto al personal comercial y administrativo.

El memorando distribuido a los directivos indica que los equipos se reorganizarán y algunos empleados restantes serán reasignados para trabajar con nuevos gerentes. Meta pidió que los empleados norteamericanos que pueden trabajar desde casa lo hagan el miércoles para procesar la noticia, según se lee en el memorando.

Meta se negó a comentar sobre el documento, refiriéndose en cambio a un correo que Zuckerberg hizo en marzo en el que declaró 2023 el “año de la eficiencia” y fijó un calendario en el que anunciaría reestructuraciones y despidos en grupos tecnológicos a finales de abril y luego en grupos empresariales a finales de mayo.

