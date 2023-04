N.Y. Mets 5, L.A. Dodgers 3

New York Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 34 5 11 5 Totals 31 3 5 3 Nimmo cf 5 2 5 2 Outman cf 5 0 1 0 Marte rf 3 0 0 0 Freeman 1b 3 1 0 0 Canha lf 2 0 1 2 Martinez dh 3 0 1 1 Lindor ss 4 1 1 0 Taylor pr-dh 0 0 0 0 Alonso 1b 4 0 1 0 Muncy 3b 1 0 0 0 McNeil lf-rf 3 0 0 0 Heyward rf 4 1 1 0 Vogelbach dh 3 0 0 0 Vargas 2b 4 0 1 0 Pham ph-dh 0 0 0 1 Peralta lf 3 1 1 2 Baty 3b 3 0 0 0 Williams ss 3 0 0 0 Álvarez c 4 1 2 0 Hernández ph 1 0 0 0 Guillorme 2b 3 1 1 0 Wynns c 3 0 0 0 Thompson ph 1 0 0 0

New York 000 020 012 — 5 Los Angeles 000 100 011 — 3

DP_New York 0, Los Angeles 2. LOB_New York 7, Los Angeles 7. 2B_Lindor (7), Canha (5), Heyward (1), Martinez (8). HR_Nimmo (1), Peralta (1). SF_Pham (1), Peralta (1).

IP H R ER BB SO

New York Scherzer 3 1 0 0 2 3 Yacabonis W,2-0 2 2-3 2 1 1 1 1 Brigham H,1 1-3 0 0 0 0 0 Smith H,6 1 0 0 0 0 1 Robertson H,2 1 1 1 1 2 1 Ottavino S,3-3 1 1 1 1 0 1

Los Angeles Syndergaard L,0-3 6 5 2 2 2 2 Vesia 2-3 2 0 0 1 2 Almonte 1-3 2 1 1 0 0 Bruihl 1 0 0 0 0 0 Miller 1 2 2 2 1 0

WP_Robertson.

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Phil Cuzzi; Second, Mark Ripperger; Third, Shane Livensparger.

T_2:51. A_43,990 (56,000).