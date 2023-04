Cleveland 3, Detroit 2

Cleveland Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 30 3 5 3 Totals 34 2 8 2 Kwan lf 3 1 0 0 Maton 2b 4 0 0 0 Giménez 2b 3 1 1 0 Greene dh 4 0 0 0 Ramírez 3b 4 1 1 3 Báez ss 4 0 1 0 Bell dh 4 0 0 0 Carpenter rf 4 0 2 0 Naylor 1b 3 0 0 0 Baddoo lf-cf 4 0 1 0 Brennan rf 4 0 1 0 Torkelson 1b 3 1 2 1 Arias ss 3 0 1 0 Nevin 3b 4 0 0 0 Zunino c 2 0 1 0 Haase c 4 0 0 0 Straw cf 4 0 0 0 Vierling cf 2 0 1 0 McKinstry ph-lf 1 1 1 1

Cleveland 000 003 000 — 3 Detroit 000 000 110 — 2

DP_Cleveland 1, Detroit 2. LOB_Cleveland 6, Detroit 6. 2B_Torkelson (4), Vierling (3). HR_Ramírez (2), Torkelson (2), McKinstry (1). SB_Giménez (6).

IP H R ER BB SO

Cleveland Quantrill W,1-1 6 4 0 0 1 4 Stephan H,1 1 1 1 1 0 2 Karinchak H,6 1 1 1 1 0 1 Clase S,6-7 1 2 0 0 0 0

Detroit Turnbull L,1-3 5 1-3 3 3 3 3 3 Alexander 1 2-3 1 0 0 1 2 Lange 1 0 0 0 1 2 Cisnero 1 1 0 0 0 2

HBP_Turnbull (Zunino).

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Brian Knight; Second, Alex Tosi; Third, Tony Randazzo.

T_2:23. A_11,230 (41,083).