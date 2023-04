Arizona 8, St. Louis 7

Arizona St. Louis ab r h bi ab r h bi Totals 40 8 14 8 Totals 35 7 8 7 Marte 2b 5 0 2 0 Nootbaar rf 3 1 1 1 Rojas dh 5 1 2 1 Goldschmidt 1b 5 2 2 1 Gurriel Jr. lf 5 1 3 0 Burleson dh 5 0 0 1 Carroll lf 0 0 0 0 Contreras c 5 2 2 3 C.Walker 1b 5 1 2 1 Gorman 2b 3 0 0 0 Longoria 3b 5 1 2 1 Arenado ph 1 0 0 0 McCarthy rf 4 1 0 0 O'Neill lf 3 2 2 0 Ahmed ss 4 1 1 2 Carlson cf 4 0 1 1 Moreno c 3 2 2 3 Motter 3b 3 0 0 0 Thomas cf 4 0 0 0 Edman ss 3 0 0 0

Arizona 001 600 100 — 8 St. Louis 110 001 103 — 7

DP_Arizona 0, St. Louis 1. LOB_Arizona 6, St. Louis 9. 2B_Moreno (4), C.Walker (3), Ahmed (3), O'Neill (2), Carlson (2), Goldschmidt (6). 3B_Marte (1). HR_Moreno (1), Goldschmidt (2), Contreras 2 (2).

IP H R ER BB SO

Arizona Jameson 3 2-3 3 2 2 4 3 K.Nelson W,3-0 1 1-3 0 0 0 1 3 Ginkel 1-3 2 1 1 1 0 Mantiply H,1 1 1-3 1 1 1 0 1 McGough 1 1-3 0 0 0 0 2 Chafin 1-3 2 3 3 1 0 Castro S,1-1 2-3 0 0 0 1 0

St. Louis Montgomery L,2-2 4 10 7 7 0 2 Stratton 2 1-3 2 1 1 0 1 Romero 1 2-3 1 0 0 1 1 Hicks 1 1 0 0 0 3

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Junior Valentine; Second, Adrian Johnson; Third, Manny Gonzalez.

T_3:06. A_36,028 (44,494).