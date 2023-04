Martes, 18 de abril de 2023 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 18 abr(EFE).-

.- Moscú/Kiev (Rusia/Ucrania).- El presidente ruso, Vladímir Putin, ha visitado por sorpresa y por primera vez las tropas que luchan en las regiones de Jersón y Lugansk, mientras que Ucrania prepara otra reunión con sus socios para recabar más ayuda militar de cara a la contraofensiva que planea.

.- Karuizawa (Japón).- Los ministros de Exteriores del G7 reforzaron hoy su compromiso de apoyar a Kiev "por todo el tiempo" y "todas las vías que sean necesarias", y advirtieron a China por su expansionismo en Asia-Pacífico y por sus maniobras alrededor de Taiwán.

.- Washington (EE. UU.).- La Conferencia sobre Control de Armas, Desarme y no Proliferación de armas de destrucción masiva de la Alianza Atlántica se inicia este martes en Washington con la intervención del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y la subsecretaria de Estado de EEUU, Wendy Sherman.

.- Caracas (Venezuela).- Nicolás Maduro se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante su visita a Venezuela, que se enmarca en la gira latinoamericana que arrancó en Brasil.

.- Moscú (Rusia).- Un tribunal ruso estudia a puerta cerrada el recurso presentado por la defensa del periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, contra su detención por presunto espionaje.

.- La Paz (Bolivia).- Sectores sociales y plataformas ciudadanas convocaron para este martes varias marchas y bloqueos en las principales ciudades del país en rechazo al nuevo ente estatal que administrará las pensiones y otras normas que impulsa el Gobierno de Bolivia.

.- Estrasburgo (Francia).- La Comisión Europea presenta una propuesta para reforzar el marco de gestión de crisis bancarias y uso de los fondos de garantía de depósitos en la Unión Europea que, si bien estaba prevista antes de las recientes crisis en entidades en Estados Unidos y Suiza, gana relevancia tras estos acontecimientos.

.- Jerusalén.- Dos personas resultaron heridas en un presunto ataque con disparos esta mañana en el barrio de Sheij Yarrah, en Jerusalén Este ocupado, mientras que el autor se dio a la fuga, en el segundo suceso de estas características que se produce en la mitad oriental de la urbe desde ayer.

.- Los Ángeles (EE. UU.).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, visita la Universidad de Stanford (California) en una gira por varias ciudades de EE.UU., donde tiene previsto participar en una charla sobre justicia social y medioambiental en Latinoamérica.

.- Washington (EE. UU.).- La directora de la Oficina estadounidense de Reasentamiento de Refugiados, Robin Dunn Marcos, interviene ante el Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes para hablar sobre la gestión de Estados Unidos de los menores no acompañados.

.- Washington (EE. UU. ).- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, comparece ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado estadounidense para hablar de los medios de su gabinete para proteger la frontera.

.- Pekín (China).- El producto interior bruto (PIB) de China creció un 2,2 % intertrimestral en el primer cuarto de 2023, justo en línea con los pronósticos más extendidos entre los analistas, según datos oficiales publicados hoy.

.- Washington (EE. UU.).- La situación política y económica en Latinoamérica y su relación actual con Estados Unidos será analizada en el primer EFE Dialogues, el foro que la Agencia EFE ha organizado en Washington y que pretende ser un nuevo espacio de debate en la agenda de la capital estadounidense.

.- Nueva York (EE. UU).- La vicepresidenta española del gobierno, Yolanda Díaz, interviene ante la Asamblea General de la ONU en una ponencia para presentar la iniciativa liderada por España: “Promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible”.

.- Ciudad de México.- La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) de México, Blanca Lilia Ibarra, habla en entrevista con EFE en medio de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador a la autonomía y operación del organismo encargado de que el Gobierno rinda cuentas.

.- Bombay (India).- El gigante tecnológico Apple abrió este martes su primera tienda física en la India, que está ubicada en la financiera ciudad de Bombay, con una ceremonia en la que estuvo presente el director ejecutivo de la compañía, Tim Cooks, y que congregó a cientos de fans de la marca de la manzana mordida.

.- Bogotá (Colombia).- La literatura y otras manifestaciones de la cultura mexicana protagonizan la XXXV Feria Internacional del Libro de Bogotá que se inaugura este martes con intervenciones del escritor Paco Ignacio Taibo II y de la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie como invitada especial.

.- Caracas (Venezuela).- El poeta venezolano Rafael Cadenas habla con EFE sobre política y literatura días antes de recibir, en Alcalá de Henares, el Premio Cervantes 2022, como el primero de su país en obtener esta distinción.

.- Bogotá (Colombia).- El cantautor colombiano Carlos Vives asegura en una entrevista con EFE que su papel de protagonista en la telenovela sobre el compositor Rafael Escalona fue "la chispa que prendió" su "mecha" y treinta años después viaja a sus orígenes en el documental "Regreso a Escalona".

.- Nueva York (EE. UU.).- Presentación a los medios del Museo del Clima de Nueva York, el primero dedicado a este tema en Estados Unidos.

.- Pekín (China).- La Fundación Arqueológica Clos y el Meet You Musuem de la República Popular de la China colaboran desde julio de 2022 en el proyecto expositivo Meet Egypt: the exhibition of rare relics and mummies, que cuenta con más de 120 obras originales del Museo Egipcio de Barcelona y que llega esta semana a Pekín.

.- Shanghái (China).- El Salón del Automóvil de Shanghái abre sus puertas hasta el próximo día 27, con la participación de más de un millar de expositores.

