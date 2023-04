La afición del Real Madrid en Londres responde con dureza a Joan Laporta

Londres, 18 abr. La afición del Real Madrid presente en Londres para el partido contra el Chelsea respondió este martes a los ataques la víspera de Joan Laporta al club blanco con palabras como "segundones", "envidia" y "vergüenza, a la vez que alaba la respuesta de la entidad en forma de vídeo.

Los aficionados del Real Madrid que se han desplazado a la capital inglesa para la vuelta de cuartos de final contra el Chelsea poblaron algunos de los escenarios más turísticos de Londres, como el Big Ben, donde criticaron duramente las palabras de Laporta, que en una rueda de prensa sobre el caso 'Negreira' tachó al Real Madrid de 'equipo del régimen'.

"No damos crédito. Nos atacan a nosotros para que la gente no hable de lo suyo. Es una vergüenza", manifestó Juan.

"Indiferencia total. Son segundones. Es lo que les pasa, que tienen envidia", añadió Javier.

"Para que te hagan caso tienen que hablar del más grande", aportó Jaime.

Como contraataque, el Real Madrid publicó el martes en sus redes sociales un vídeo en el que ponía de manifiesta la relación de Francisco Franco con el Barcelona, destacando las ayudas económicas al club azulgrana, la entrega de la insignia de oro y diamantes a Franco, su nombramiento como socio de honor en 1965, las condecoraciones que éste recibió, así como los quince años que tardó el Real Madrid en conquistar una liga desde el alzamiento de Franco al poder.

"Ya era hora de que dijéramos algo, de que no pusiéramos la otra mejilla. Me ha parecido genial. Lo único que me gustaría es que saliera Florentino hablando, pero bueno...", admitió Juan.

"Había que haberles dado un poco más duro", remató Jaime.

Sobre la eliminatoria contra el Chelsea hay confianza ciega en la afición en que se superará el partido de esta noche contra el equipo inglés y que habrá un duelo en semifinales contra el Manchester City, que también tiene encarrilado el pase tras el 3-0 de la ida ante el Bayern Múnich.

"Ellos tienen más miedo que nosotros. No hay ningún jugador del City que prefiera jugar con nosotros antes que con el Chelsea", aclaró Mario. EFE

csm-ifp-msg/sab

(vídeo)