Jefe de ciberseguridad británica alerta sobre la amenaza de China a Occidente

Londres, 18 abr. China representa un desafío "que define a una época" para los países de Occidente en el ciberespacio y usará su fortaleza tecnológica para lograr un papel dominante en asuntos globales, según alerta la responsable del Centro de Ciberseguridad Nacional del Reino Unido, Lindy Cameron.

La responsable de la filial del GCHO -centro de escuchas del país- usará un discurso que dará en Belfast (Irlanda del Norte) esta semana para alertar al Reino Unido y sus aliados acerca del "dramático ascenso de China como superpotencia tecnológica".

Sus comentarios, que trasladará a la conferencia anual CyberUK, fueron publicados hoy por el periódico británico The Times en un momento en que Estados Unidos, Reino Unido y los países occidentales tratan de gestionar el creciente alcance económico y político de China ante las inquietudes sobre la amenaza que ese país representa a la seguridad.

Estos temores a China ya han provocado que el Gobierno británico prohibiera a sus ministros utilizar la aplicación TikTok -cuya propietaria es la compañía de internet china ByteDance- en sus teléfonos corporativos en el Parlamento de Westminster.

"No podemos asegurar tecnología futura sin abordar el desafío que define a la época a la que nos enfrentamos: el ascenso dramático de China como superpotencia tecnológica", dijo Cameron, según el citado periódico.

Según señaló esta responsable, China "ha identificado varias tecnologías existentes y emergentes como vitales para su seguridad nacional futura y tiene una aspiración de convertirse en líder mundial para fijar los estándares tecnológicos".

"Debemos ser claros: China no solo está empujando por la paridad con los países occidentales, está aspirando a lograr la supremacía técnica. Usará su fortaleza tecnológica para lograr un papel dominante en asuntos globales", declaró en The Times.

"¿Qué significa esto para la ciberseguridad? Que no podemos permitirnos no seguir el rito ya que, si no, nos arriesgamos a que China se convierta en el poder predominante en el ciberespacio", agregó Cameron. EFE

