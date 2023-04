Gobierno de Ecuador busca combatir incertidumbre por juicio político a Lasso

Quito, 18 abr. El ministro de Gobierno de Ecuador, Henry Cucalón, lamentó este martes la incertidumbre causada por el juicio político de censura que la oposición ha iniciado contra el conservador presidente Guillermo Lasso, un efecto que "hay que combatir" para dar seguridad a las inversiones y los negocios.

En una reunión con miembros de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito, Cucalón reconoció que la turbulencia del juicio político está detrás de que la prima de riesgo de Ecuador roce los 2.000 puntos y que repercuta también en las inversiones internacionales que se esperan en el país.

No obstante, el ministro se mostró seguro de que el juicio político no terminará con la destitución del jefe de Estado porque afirmó que la acusación por presunto peculado (malversación) no tiene fundamento.

"Tienen que tener claro que el presidente de la República es una persona íntegra, que puede tener errores como todos nosotros, pero no es una persona que ha estafado", señaló Cucalón.

"Nos han tratado de imponer un relato, una narrativa donde el WhatsApp va más rápido que los hechos, donde las mentiras van más allá de los hechos", añadió.

El ministro remarcó que "ese relato falso ha sido permanentemente desvirtuado en el mundo de los hechos y de las pruebas".

El titular de la cartera de Gobierno recordó que la Corte Constitucional sacó de la acusación, por falta de sustento, el delito de concusión, en torno a una presunta trama de corrupción en empresas pública en la que aparece el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

Sin embargo, ese caso, que ocupó durante semanas el foco de la atención mediática y fue el utilizado por la oposición para solicitar juicio político, quedó fuera de la acusación y sólo se mantuvo el delito de presunto peculado por unos contratos de la naviera estatal Flopec.

Según la oposición, Lasso fue advertido de las supuestas irregularidades de esos contratos pero continuó con ellos en lugar de rescindirlos.

Cucalón señaló al respecto que los contratos fueron firmados por el anterior Gobierno del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que los informes de la Contraloría sólo realizaron una serie de recomendaciones técnicas sin solicitar la terminación de ellos.

"Todo eso lo vamos a demostrar en la Comisión de Fiscalización", dijo Cucalón sobre la instancia de la Asamblea Nacional (Parlamento) encargada actualmente de elaborar un informe que deberá elevar al pleno en unas semanas.

El ministro de Gobierno acusó a la oposición de buscar la desestabilización del país y de querer pescar a río revuelto para querer llegar al poder a través de la ventaba.

"Lo único que les interesa es la impunidad y el caos", dijo sobre la oposición, que encabeza el correísmo y el movimiento indigenista Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y a la que también se sumó el derechista Partido Social Cristiano (PSC), antiguo aliado electoral de Lasso.

Sobre la denominada "muerte cruzada", la figura constitucional que permitiría a Lasso disolver el Parlamento y adelantar las elecciones generales para, a cambio, gobernar mediante decreto por un periodo de un año, Cucalón reiteró que actualmente el Gobierno no piensa en esa opción y está centrado en defenderse en el fuero parlamentario. EFE

fgg/sm/laa