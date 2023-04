“El Hijo Zurdo”, la serie española que compite en Canneseries

Cannes (Francia), 18 abr. La serie española “El Hijo Zurdo”, estrenada este martes en Cannes, compite al premio a la mejor serie corta en los Canneseries, los premios internacionales de televisión celebrados en la localidad costera de Francia.

El sevillano Rafael Cobos debuta como director con esta miniserie de seis episodios, de la que también ha hecho el guion, que relata el drama de una madre al descubrir que su hijo ha entrado en un grupo neonazi. La tarea la comparte con Paco R. Baños.

"Ya tocaba" asegura a EFE el andaluz, "me apetecía ver cómo era lo de dirigir, entre otras cosas porque me enriquece como escritor y me permite ver lo complejo que es, después del proceso de escritura, corporizarlo (el texto) y pasar a otra fase", añade.

Ambientada en una Sevilla "donde vive la gente", es decir, alejada de sus partes turísticas, la historia es una adaptación del libro homónimo de Rosario Izquierdo, publicado en octubre de 2019, si bien Cobos admite que "es una adaptación bastante libre" que mantiene el espíritu de la obra pero con un relato construido "ex profeso para la serie".

"Habla de lo perdidos que están muchos de los adolescentes y lo fácil que es que depositen sus intenciones en lugares a veces equivocados. Pero el corazón de la serie está en la relación de la madre con el hijo y dónde se fisura esta comunicación, dónde se pervierte la comunicación que tienen madre e hijo y sobre todo, cómo se convierte en una especie de monstruo irresoluble, ya sea vinculado a la ultraderecha o a cualquier otro tipo de vía de escape", explica Cobos.

Un primer episodio de 22 minutos, “Tal Astilla”, se ha estrenado esta mañana en Cannes y presenta a Lola Izquierdo (María León), una madre sevillana que acude de madrugada a una comisaría tras descubrir que su hijo, Lorenzo (Hugo Welzel), ha sido detenido por dar una paliza a un chico de origen marroquí.

"No tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora como actriz", asegura León, "para mí ha sido un regalo poder estar dentro del cuerpo de Lola, acompañarla y descubrir todo lo que ella descubre".

Producida por Movistar + en colaboración con Atípica Films, “El Hijo Zurdo” es la única creación española este año en el festival y competirá el miércoles por el premio a mejor serie corta con otras nueve, entre ellas “Se Busca”, del argentino Mariano Pozzi, sobre los bebés robados durante la dictadura militar de 1976.

Entre el jurado se encuentran Javier Ambrossi y Javier Calvo, la pareja conocida como “Los Javis”, que continúan su carrera de jueces esta vez en Cannes.

“El Hijo Zurdo” se estrenará el próximo 27 de abril en la plataforma de Movistar +. EFE

lht/lmpg/pddp

(vídeo)