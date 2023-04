Portugal descarta un conflicto por las declaraciones de Lula sobre Ucrania

Lisboa, 17 abr. Las declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre la guerra de Rusia contra Ucrania en vísperas de su visita a Lisboa no ponen en "apuros" a Portugal, aseguró este lunes el ministro luso de Asuntos Exteriores, João Gomes Cravinho.

"No hay apuro ninguno" por el contraste entre la posición expresada por Lula y la postura del Gobierno portugués sobre la guerra, afirmó el ministro, que en declaraciones a los medios adelantó que la guerra de Ucrania formará parte de las conversaciones bilaterales durante la visita del presidente brasileño.

"La constatación de que la política exterior portuguesa y la política exterior brasileña no son idénticas no es una sorpresa", insistió. "No hacemos de esto ningún tipo de drama".

Gómez Cravinho restó también importancia a la polémica surgida en Portugal sobre la visita de Lula y su participación en las ceremonias oficiales del 25 de Abril, cuando el país conmemora el 49 aniversario del triunfo de la Revolución de los Claveles.

"La política exterior portuguesa no se compadece con posiciones de naturaleza político-partidaria", agregó el ministro, que recordó que las relaciones entre Brasil y Portugal son "profundas" y pasaron por momentos de "gran diversidad".

Lula recibirá este lunes en en Brasilia al ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, tras considerar, en declaraciones realizadas durante el fin de semana, que los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, "no toman la iniciativa" para conseguir la paz, mientras que "Europa y Estados Unidos acaban contribuyendo a la continuación de esta guerra" mediante el envío de armamento.

El político brasileño visitará Lisboa entre los próximos días 21 y 25 y, aunque su agenda no ha sido divulgada aún, están previstas reuniones con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el primer ministro, el socialista António Costa, y un cumbre bilateral para avanzar en temas comunes.

Su participación en las conmemoraciones del 25 de abril han provocado duras críticas de la oposición, en especial del ultraderechista Chega, que ya ha adelantado que convocará una manifestación contra la visita del líder del Partido de los Trabajadores de Brasil.

También la Asociación de Ucranianos en Portugal ha manifestado su rechazo y ha anunciado una protesta por las declaraciones de Lula. EFE

mar/psh