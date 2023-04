Denuncias de 2022 anticipaban tragedia en estación migratoria de México

Los Ángeles, 17 abr. Denuncias de migrantes sobre el peligro que representan las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) de México recopiladas en 2022 por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, en inglés) “anticipaban” la tragedia que ocurrió en Ciudad Juárez, reveló este lunes el informe anual de la organización fronteriza con sede en El Paso (Texas).

El informe “El Estado de los Derechos Humanos y Civiles en México de 2022” documentó 56 casos en los que se identificaron 202 abusos a migrantes. Más de la mitad (116) de estos abusos fueron cometidos por agentes o personal del INM.

Fernando García, director de BNHR, calificó la situación de los migrantes que pasan por territorio mexicano como “preocupante”.

“La muerte en Ciudad Juárez de migrantes que estaban bajo candado no fue una cuestión aislada”, dijo el activista en entrevista con EFE sobre los hallazgos del informe.

Para octubre del año pasado ya había dos denuncias documentadas por BHNR del uso de candados en albergues del INM. “Esta es una cuestión sistémica”, resaltó García, y agregó que la práctica de encerrar a los migrantes “es común por parte del Instituto” y la tragedia ocurrida en el centro de migración de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes el mes pasado, había sido anticipada.

Uno de los casos fue denunciado por un migrante ecuatoriano de 39 años que estuvo detenido más de un mes en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula (Chiapas).

“Los agentes del INM me insultan, me tratan mal, me tienen detenido. Es como un secuestro porque no me puedo comunicar con mi familia. En las noches ponen candados a las puertas donde nosotros estamos descansando, como si fuéramos delincuentes. Nosotros no cometimos ningún delito. Nos engañaron que nos iban a ayudar y luego nos encerraron”, dijo en su testimonio el migrante.

El informe además identificó 25 incidentes de abuso verbal y psicológico por parte de trabajadores del INM hacia los migrantes y 15 violaciones al debido proceso.

“También vemos un sistema de corrupción que afecta a esta institución”, la cual debería desaparecer, consideró García.

El reporte también identificó 50 abusos perpetrados por la Guardia Nacional de México. Al respecto, García advirtió que no se debería permitir que los soldados lidien con temas de inmigración. “Se documentó la muerte de un migrante por disparos de un soldado”, relató.

Treinta y cuatro de los abusos fueron cometidos por la Policía de México y dos por miembros de la Secretaría de Marina.

García subrayó que el reporte solo es una muestra de lo que está pasando porque documenta los casos de migrantes que están dispuestos a denunciar. “Los casos son muchos más”, aseveró.

Agregó que no solo los migrantes son víctimas de estas políticas. El informe recolectó varias denuncias de indígenas mexicanos a los que se les violó su derecho de tránsito en el país.

La organización hizo una serie de recomendaciones en las que instaron al Gobierno de México a garantizar que todas las agencias e instituciones policiales rindan cuentas por sus acciones, que se castigue a los abusadores, que se repare el daño y que se realicen cambios sustanciales a las políticas y estrategia migratorias actuales en el país.

También se recomendó la abolición inmediata del INM, entre otras propuestas. “Estamos pidiendo que lo eliminen. Ya no tiene sentido; es un centro de corrupción, de injusticia y de abuso que han matado migrantes. No se puede seguir sosteniendo una estructura de ese tipo”, puntualizó. EFE

