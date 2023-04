Carvalhal: “El cuarto árbitro debería de utilizar un cronómetro”

Vigo (España), 17 abr. El portugués Carlos Carvalhal, entrenador del Celta de Vigo, aconsejó este lunes, tras la derrota de su equipo ante el Mallorca (0-1=, que el cuarto árbitro utilice un cronómetro para saber cuánto tiempo se pierde durante el partido.

“El ejemplo del Mundial no ha sido seguido por la mayoría de las ligas. En el Mundial hubo descuentos de 10, 12 o 15 minutos y eso no pasa ahora. No aprovechamos esa oportunidad para combatir la pérdida de tiempo”, afirmó en rueda de prensa.

Para evitar eso, pidió que el cuarto árbitro use un cronómetro: “No como lo hace en el balonmano, pero sí para saber cuánto tiempo se pierde cuando el juego está parado por una lesión o una sustitución. Soy defensor de que el cuarto árbitro, y no el VAR, utilice un cronómetro”.

Reconoció que a su equipo costó crearle ocasiones de peligro al Mallorca porque defiende “con un bloque muy bajo”, y lamentó que en el segundo tiempo jugasen “más con el corazón que con la cabeza”.

“Tuvimos una gran ocasión para marcar en ese disparo de Tapia, la posesión fue nuestra, pero esos datos no sirven de nada. Nos quedan nueve partidos por delante para seguir sumando, intentaremos hacerlo ya el próximo sábado en el Santiago Bernabéu”, comentó. EFE

