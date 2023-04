Quique: "No hemos jugado en el albero ni en tierra, el césped era magnifico"

Getafe (Madrid), 16 abr. Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, respondió a las críticas que hizo minutos antes el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, en relación al estado del césped e ironizó diciendo que "no jugaron en el albero ni en tierra" y que el terreno de juego estaba "magnífico".

El Getafe empató con el Barcelona en el Coliseum Alfonso Pérez, en un partido en el que tuvo dos ocasiones claras para marcar, una en cada parte, pero también contó con el sobresalto de los dos disparos a los postes del equipo azulgrana.

"El Barcelona es un equipo que tiene condiciones muy buenas en todo y es el mejor de nuestra Liga. Hemos estado al nivel del partido, a las alturas defensivas y bien en las jugadas rápidas. Ha sido un partido que se tuvo bajo control casi todo el tiempo, excepto en una jugada rápida de Raphinha. Es un resultado justo", dijo Quique, en conferencia de prensa.

Xavi Hernández dijo públicamente que, aunque no era excusa, el estado del césped, corto, seco y lento, no les ayudó a realizar su juego, unas críticas que encontraron respuesta en el técnico del Getafe.

"No hemos jugado ni el albero ni en tierra, era un césped magnifico, igual para los dos. Cuando vas allí lo dejan muy rápido y muy corto. Nosotros no hemos embarrado nada. Hemos jugado en las condiciones que nos van mejor dentro de que a nuestro ataque rápido también nos perjudicaría", señaló.

"¿Estamos dentro del reglamento? Sí. Es como en la Fórmula Uno. Hay neumáticos duros, blandos y medios", dijo Quique, que destacó que "anímicamente salen muy bien" de este partido.

"Puedes salir con la sensación de que has perdido o de que no has tenido opciones, pero hoy no hemos sufrido y pudimos ganar con las dos ocasiones que tuvimos", apuntó el técnico azulón, que no desveló la conversación que tuvo al final del partido con Xavi Hernández.

"Nos decimos cosas que no se pueden decir en rueda de prensa. Me da pena no contarlo. No tenía nada que ver con el césped, era otra cosa", manifestó.

Por último, Quique Sánchez Flores dijo que al Barcelona "no se le tiene tomada la medida y cada partido contra ellos hay que pararse a pensar en como parar a tanto jugador".

"Es un volver a empezar y tener la confianza en los jugadores de que serán capaces de hacerlo. Este partido nos da confianza para seguir", finalizó. EFE

