Mendilíbar: “Este triunfo es un paso grande para la permanencia”

València, 16 abr. El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilíbar, valoró que la victoria de este domingo contra el Valencia supone alejarse mucho de la zona de descenso y agrego que, aunque no es un paso definitivo, es un paso grande para certificar la permanencia.

“Espero que este triunfo nos permita jugar con más tranquilidad y competir como estamos compitiendo, pero con un poco más de fútbol y no pasar momentos como el primer tiempo tan agobiantes”, explicó en rueda de prensa.

Mendilíbar se mostró tranquilo tras sumar los tres puntos en Mestalla porque explicó que “los dos equipos que estaban al límite del descenso son los que han perdido y te da vida y tranquilidad, no nos podemos dormir, tenemos que seguir mejorando. De cara a gol estamos acertados, vamos a ir partido a partido y competir en mejores condiciones”.

Por último, el técnico del Sevilla dijo que no entiende cómo funciona el VAR tras el arbitraje ‘polémico’ del partido. “Sigo sin entender el VAR. Lo dije cuando salió y sigo con el mismo pensamiento. Creo que las circunstancias en estos partidos me dan bastante la razón, no hacen mejores a los árbitros y eso es una pena. A ellos les genera muchas dudas. Además, no tengo ni idea de cuándo es mano y cuándo no”, finalizó. EFE

