Gayà: "Que nadie piense que nos vamos a venir abajo, lo vamos a sacar"

Valencia, 16 abr. El capitán del Valencia, Jose Luis Gayà, señaló tras la derrota en Mestalla ante el Sevilla (0-2) que no se van a venir abajo, pese a seguir en la zona de descenso, y recordó que quedan nueve jornadas por jugar y que se van a levantar.

"El partido ha estado disputado en la primera parte. Hemos estado juntos y el rival no nos ha creado nada. Al final luego el rival con solo dos tiros a portería nos vuelve a penalizar. Hoy es jodido porque sabíamos de la importancia del partido, aquí en casa no se pueden escapar los puntos. Si alguien piensa que vamos a venir abajo, ni mucho menos, nos vamos a levantar y estoy seguro que lo vamos a sacar", señaló en declaraciones a DAZN.

"Las cosas no nos han salido otra vez y trataremos de corregirlo, quedan nueve partidos y puntos por delante", agregó el lateral internacional, quien mostró su incredulidad por la decisión del árbitro Del Cerro Grande de no pitar penalti por unas manos de Fernando tras revisar el VAR.

"Lo del VAR no lo entiendo, lo hemos visto todos, Samu se llevaba el balón y lo toca con la mano, aunque diga que es un mano natural, si no esta ahí se la lleva en el área y podía haber marcado. Cuando el VAR llama al árbitro en el 95 por ciento cambian la decisión y hoy no, no lo entiendo. Él dice que la posición de la mano es natural pero se han pitado penaltis por mucho menos", concluyó. EFE

