Xi recibe a Lula en impulso diplomático para paz en Ucrania

(Bloomberg) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llega a China el miércoles en medio de esfuerzos del presidente Xi Jinping de negociar el fin de los combates en Ucrania más de un año después de la invasión por parte de Rusia.

El viaje de Lula a Shanghái y Pekín se produce ahora que Xi se embarca en una ronda de diplomacia en las semanas posteriores a su visita a Moscú, donde fortaleció los lazos políticos con el presidente ruso, Vladímir Putin, y promocionó un plan vago de paz de Pekín que incluía un llamado a un cese al fuego en Ucrania. El líder chino recibió la semana pasada al presidente francés, Emmanuel Macron, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para hablar sobre la iniciativa.

Xi busca pulir sus credenciales como pacificador después de ayudar a negociar un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, que acordaba normalizar las relaciones diplomáticas en marzo. Ha logrado cultivar esa imagen mientras sigue amenazando a Taiwán, incluso mediante la ejecución de extensos ejercicios militares durante el fin de semana después de que la presidenta, Tsai Ing-wen, se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy.

El líder brasileño también ha buscado un papel más importante en los esfuerzos globales para poner fin a la guerra en Ucrania, una dinámica que probablemente se convertirá en un tema clave de su reunión bilateral con Xi el viernes. Lula apoya la mayor parte del plan de China para poner fin al conflicto, incluido el cese al fuego, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, a un pequeño grupo de reporteros en Brasilia antes del viaje.

“Es urgente que acabemos con las muertes, la destrucción y las actividades que fomentan la presión inflacionaria en todos los países”, dijo Vieira.

Aun así, el presidente de Brasil tiene reservas sobre la propuesta de China de permitir que Rusia mantenga el control de los territorios ucranianos ocupados, aunque se muestra escéptico sobre el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

Postura de EE.UU.

La iniciativa de China ha sido rechazada de plano por EE.UU. y algunos aliados, que desconfían de cualquier proceso que permita a Rusia mantener sus avances en el campo de batalla. Sin embargo, para Xi, la presión por un cese al fuego en Ucrania también tiene como objetivo contrarrestar los intentos de EE.UU. de presentar a China como una amenaza para el orden internacional.

“No es una visita cualquiera, es Lula”, dijo Karin Vazquez, del centro de expertos Centro para China y la Globalización, con sede en Shanghái. “Es muy respetado como líder mundial y, desde la perspectiva china, indica la relevancia de Brasil y otros países emergentes en la creación de la ‘Nueva Era’ de Xi”.

Lula, quien se vio obligado a posponer el viaje el mes pasado debido a un caso leve de neumonía, dijo el año pasado que Zelenski era “tan responsable como Putin por la guerra”. Más recientemente, dijo a un canal de televisión local que Brasil estaba “dispuesto a hacer cualquier esfuerzo para garantizar la paz en el mundo”.

Lula iniciará su visita en Shanghái, donde está programada una visita a un centro de innovación propiedad de Huawei Technologies Co., la empresa de tecnología que EE.UU. asegura que representa una amenaza para su seguridad nacional.

El líder brasileño luego se dirige a Pekín, donde también sostendrá reuniones con el primer ministro, Li Qiang, y Zhao Leji, presidente del Congreso Nacional del Pueblo de China. Las conversaciones se centrarán en gran medida en el medio ambiente, incluido el monitoreo satelital de la destrucción en la selva amazónica, así como en la agricultura y los productos básicos.

Es la tercera gran visita de Lula al extranjero desde que asumió el cargo a principios de año, luego de las visitas a Argentina en enero y a EE.UU. en febrero.

Brasil y China ya llegaron a acuerdos el mes pasado, cuando el ministro de Agricultura, Carlos Favaro, y más de 100 ejecutivos de agronegocios brasileños viajaron a Pekín con la esperanza de impulsar las relaciones comerciales entre las dos naciones. China acordó reabrir su mercado a la carne de res brasileña después de que el comercio se suspendiera durante un mes en medio de investigaciones sobre un caso de enfermedad de las vacas locas, y cuatro plantas de carne brasileña obtuvieron permisos para realizar envíos a China.

Durante esa visita, Favaro le dijo a Bloomberg News que todavía hay espacio para aumentar el comercio de carne porque la participación brasileña en el mercado chino no es grande. Se prevén más anuncios esta semana después de que se pospusieran los planes para finalizar varios acuerdos nuevos debido a la ausencia de Lula el mes pasado.

