Xi no logra frenar éxodo de inversionistas en tecnología en China

(Bloomberg) -- Xi Jinping lideró una campaña en la que prometió reactivar la economía de China, con la esperanza de reparar el daño causado por la pandemia, el programa de cero covid y medidas regulatorias drásticas. Algunos de los mayores inversionistas del mundo están vendiendo de todos modos.

Dos financistas pioneros del sector privado de China, y por lo tanto el milagro económico del país, han señalado en los últimos días sus intenciones de continuar retirándose de las inversiones en el país. La potencia europea de internet Prosus NV registró más de US$4.000 millones en acciones en Tencent Holdings Ltd. para venta potencial en Hong Kong, mientras surgieron noticias de que SoftBank Group Corp. se preparaba para acelerar su salida de Alibaba Group Holding Ltd.

Las medidas causan la desaceleración de algunas de las apuestas más lucrativas en la historia de los negocios. Si bien tanto Prosus como SoftBank declararon sus planes generales el año pasado y actúan en parte debido a razones ajenas a su perspectiva de China, los últimos pasos han hecho mella en el optimismo inversionista sobre una letanía de promesas recientes de Pekín para dar la bienvenida al capital extranjero y aflojar su control sobre el sector tecnológico.

“Los planes informados para reducir la exposición en Alibaba por parte de SoftBank pueden reiterar la pérdida de confianza predominante en las empresas tecnológicas chinas por parte de inversionistas extranjeros, lo que genera preocupaciones de que más pueden hacer lo mismo”, dijo Jun Rong Yeap, analista de IG Asia.

Tencent registró la mayor caída en más de dos meses el miércoles en Hong Kong, mientras que Alibaba perdió hasta US$13.000 millones en valor el jueves.

Los acontecimientos marcan el desafío más reciente al esfuerzo de China por reparar su imagen como un país que se aísla cada vez más de Occidente y es hostil al capital privado.

Pero más allá de la represión de 2021 y 2022 sobre la tecnología, años de enfrentamientos por el trato a las minorías étnicas en Sinkiang, la represión de la disidencia política en Hong Kong y el estatus de Taiwán han avivado el escepticismo en Estados Unidos y Europa sobre las intenciones chinas.

