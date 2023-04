Rubi: "El Atlético nos obliga a hacer un partido perfecto"

Almería, 15 abr. El técnico del Almería, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, asume la gran "dificultad" que para ellos tiene la visita de este domingo al estadio del Atlético de Madrid, un rival al que alabó por su gran potencial y nivel, aunque descartó que su equipo vaya a afrontar "sintiéndose inferior".

Rubi adoptó una postura "realista" y advirtió que el buen momento en el que se encuentra el cuadro madrileño va a obligar a los almerienses "a hacer un partido perfecto".

"Tú no puedes afrontar cualquier deporte sintiéndote inferior al que se pone delante, aunque si no eres realista, te puedes ganar las tortas por todos lados. Tienes que saber o conocer el nivel de tus rivales", dijo este sábado en rueda de prensa el entrenador de la U.D. Almería, quien se aferró a que su equipo es, con el Real Madrid, el único que le ha ganado en esta Liga al Barcelona y ha "demostrado" que puede vencer a cualquiera.

El catalán comentó que "podría estar horas y horas hablando y elogiando" al Atlético, "porque realmente da gusto verlos jugar y es una pena que no esté compitiendo en 'Champions' porque, al nivel con el que está jugando ahora, daría guerra", pero puntualizó que el Almería le intentará plantar cara "desde la motivación máxima de que el premio es muy grande de sacar algo en el Metropolitano".

Destacó que el Almería afronta con "mucha motivación" hacerle "un partido difícil" al conjunto entrenado por el argentino Diego Simeone y dijo que les "reforzaría muchísimo" lograr un buen resultado en el Metropolitano, donde, "a pesar de que sea difícil", tienen que tratar de "alargar la racha de tres partidos sin perder", una serie que no quieren "regalar".

Rubi subrayó que el sello del Atlético es su bloque más que sus individualidades, pues "coges cualquier jugador de su plantilla y seguramente es titular en cualquiera de los diez o doce últimos clasificados", argumentación con la que quiso resaltar que el equipo colchonero no es sólo Antoine Griezmann, aunque dejó claro que "es una maravilla ver jugar" al francés.

"Van pasando los años y los jugadores que saben jugar a fútbol aún se imponen cada vez más, y él está claro que lo está haciendo muy bien, pero tienen tantos recursos y tantos jugadores que es mejor no centrarse en uno, porque cuando tapes a uno, habrá otro", advirtió.

El entrenador del Almería no quiso dar pistas al rival sobre el sistema que tiene pensado ni si jugará con una zaga de cuatro o de cinco, y arguyó que podrían "repetir o bien ajustar" el modelo que les está funcionando, lo que dependerá de lo que han analizado del Atlético y de sus características, pero también del "estado de forma" de los futbolistas del conjunto almeriense.

"Intentaremos hacerle un partido difícil al Atlético de Madrid empezando con nuestra parte defensiva y siguiendo con la ofensiva. Si no los asustamos y no tenemos el balón ni generamos situaciones de peligro, ellos no verán peligrar el encuentro", recalcó Rubi, que admitió que el hecho de estar fuera del descenso les ha permitido tener una semana relativamente tranquila.

Así, afirmó que han tomado "un poco un aire fresco" por el hecho de verse fuera de la zona de descenso, a pesar de que "siempre" han "defendido de que, según el criterio de los empates", también podían haberlo estado antes, cuando estaban igualados a puntos con otros adversarios, aunque apeló a "pensar nada más que en seguir y en mirar para adelante". EFE

1010126

jmt/cc/apa