JPMorgan prevé deuda emergentes genere retornos de dos dígitos

(Bloomberg) -- JPMorgan Asset Management ve más allá de la volatilidad en los mercados emergentes este año.

A pesar del difícil comienzo, la firma valorada en US$2,5 billones prevé que la deuda en moneda local de los países en desarrollo genere retornos de dos dígitos este año, según Zsolt Papp, gestor de inversiones sénior con sede en Londres.

“Nos sigue gustando la deuda local”, dijo Papp en una entrevista. “Si observo el rendimiento de la clase de activos y el potencial sobre tipo de cambio, aún podemos obtener retornos de dos dígitos en 2023”.

JPMorgan Asset Management está realizando solo cambios marginales en sus carteras de mercados emergentes y mantiene su preferencia por las monedas locales sobre la deuda en moneda fuerte, dijo Papp. Eso se debe a la fluctuación del dólar y a un menor riesgo de refinanciamiento dadas las dificultades para que los prestatarios de alto rendimiento accedan a financiamiento en dólares, indicó.

Papp dijo que está más interesado en los mercados emergentes donde los bancos centrales han actuado con decisión y ofrecen tasas de interés reales positivas, mencionando específicamente a Brasil, Indonesia y México.

Tras un sólido comienzo de año, los mercados emergentes se vendieron a medida que la agitación en los bancos estadounidenses y europeos creaba más incertidumbre sobre las perspectivas de la política de la Reserva Federal. En los dos últimos trimestres, los bonos y acciones emergentes han generado retornos positivos, pero se han quedado atrás de los activos de los mercados desarrollados.

“Lo que no esperábamos y está tomando a todos por sorpresa es el nivel de volatilidad”, dijo Papp. “Pero los números no son tan malos. En última instancia, la renta fija vuelve a generar retornos positivas”.

El fondo de deuda de mercados emergentes en moneda local de JPMorgan Asset Management ha tenido retornos del 6% este año, el doble del retorno de un índice de Bloomberg que rastrea esos fondos. Superó a nueve de cada 10 pares, según datos compilados por Bloomberg.

Los inversionistas están obsesionados con los datos estadounidenses y querrán más claridad sobre las perspectivas de crecimiento e inflación antes de aumentar la exposición a los mercados emergentes, dijo. Una desaceleración moderada o incluso una recesión leve en EE.UU., con presiones inflacionarias aliviadas y menos riesgo de aumentos adicionales en las tasas de interés, sería el mejor escenario para los mercados emergentes, dijo.

“Todo depende de la economía estadounidense”, dijo Papp. “Los últimos números nos dicen que EE.UU. se está desacelerando, pero no se está cayendo por el precipicio. Esto está prestando apoyo a un escenario de aterrizaje suave y es bueno para los mercados emergentes”.

Nota Original:JPMorgan Looks to Emerging-Market Debt for Double-Digit Returns

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.