Gran Feria del Cobre de Chile prevé 60% más asistentes este año

(Bloomberg) -- Los Organizadores de una de las conferencias más grandes de la industria del cobre prevén un aumento del 60% en la participación este año tras el levantamiento de las restricciones de viaje y la transición energética elevando el perfil del metal.

Una medida del éxito de la Semana Cesco —que comienza en Santiago de Chile a partir del 17 de abril e incluye la Conferencia Mundial del Cobre de CRU— es la asistencia a una cena. Está previsto que llegue a 1.600 personas este año en comparación con las 1.000 del año pasado, dijo Jorge Cantallopts, director ejecutivo del centro de investigación del cobre detrás de los seminarios y eventos sociales de la próxima semana.

El interés ha sido fuerte y la gente se pregunta si la industria podrá satisfacer el crecimiento de la demanda generada por el alejamiento de los combustibles fósiles y el impacto de los cambios geopolíticos, dijo Cantallopts en una entrevista telefónica.

Los precios del cobre están demostrando ser bastante resistentes a los problemas bancarios globales y a la ralentización de la demanda china, cotizando alrededor de US$4 la libra mientras las reservas siguen siendo escasas, dijo Cantallopts. Los precios podrían alcanzar fácilmente los US$5 una vez que “las aguas financieras se hayan calmado”, indicó. El repunte en la negociación en la industria muestra tanto la confianza en el mercado como la falta de oportunidades de crecimiento orgánico, agregó.

