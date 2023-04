Goldman prevé más volatilidad acciones ante mayores riesgos

(Bloomberg) -- Los inversionistas que son optimistas respecto de las acciones corren el riesgo de verse sacudidos por la volatilidad durante el resto de 2023 a medida que se intensifican las preocupaciones sobre una recesión, dicen los estrategas de Goldman Sachs Group Inc.

El estrés en el sector bancario y datos económicos más débiles han aumentado el potencial de variaciones más grandes en el segundo trimestre, escribió en una nota el equipo dirigido por Christian Mueller-Glissmann. Los estrategas dijeron que un modelo de Goldman que evalúa una combinación de factores macroeconómicos, indicadores de mercado e incertidumbres más amplias señala un 54% de probabilidad de alta volatilidad para el S&P 500, contra una probabilidad del 39% de que los movimientos sean más moderados.

Mientras que la volatilidad del mercado de bonos se ha disparado este año, con rendimientos que fluctúan enormemente a medida que los inversionistas valoran la probabilidad de una contracción económica, las acciones parecen un oasis de calma en comparación. Los operadores bursátiles se han centrado, en cambio, en las apuestas de que la desaceleración del crecimiento podría llevar a la Reserva Federal a poner fin a su campaña de ajuste de las tasas de interés.

Mueller-Glissmann dijo en febrero que prefería los activos no estadounidenses a las acciones estadounidenses, pronosticando correctamente un período de bajo rendimiento en el S&P 500.

Para el resto de 2023, “dado que se espera que disminuyan tanto el crecimiento como la inflación, es probable que la volatilidad entre los activos se vea impulsada más por el crecimiento que por la volatilidad de la inflación”, escribió el estratega en la nota.

En tal entorno, el equipo de Goldman prefiere los derivados de renta variable, como los diferenciales de venta a más corto plazo y las estrategias de collares de S&P 500 a más largo plazo y las de volatilidad a largo plazo, como método de cobertura contra las caídas de las acciones.

Nota Original:Goldman Strategists See More Stock Volatility as Risks Mount (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.