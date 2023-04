Friday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Minnesota 000 001 120 — 4 7 0 New York 200 001 000 — 3 8 0

Varland, Pagán (7), J.López (8), Duran (9) and Jeffers; Cortes, Holmes (8), Peralta (9) and Trevino. W_Pagán 1-0. L_Holmes 0-1. Sv_Duran (4). HRs_Minnesota, Correa (2), Garlick (1). New York, Volpe (1), Judge (5), Stanton (4).

NATIONAL LEAGUE

Philadelphia 113 000 003 — 8 13 1 Cincinnati 001 000 101 — 3 6 0

T.Walker, Domínguez (7), Alvarado (8), Brogdon (9) and Realmuto; Overton, Herget (4), Sanmartin (6), Cruz (8) and Stephenson. W_T.Walker 1-1. L_Overton 0-1. HRs_Philadelphia, Sosa (2).

Arizona 000 000 100 — 1 6 1 Miami 000 500 00x — 5 11 0

Bumgarner, Solomon (6) and Moreno; Rogers, Brazoban (7), Floro (8), Puk (9) and Stallings. W_Rogers 1-2. L_Bumgarner 0-2.