FMI y JPMorgan con perspectiva más optimista sobre economía rusa

(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional adoptó una de las opiniones más optimistas frente a la economía rusa este año, pese a las sanciones que se le han impuesto por la invasión a Ucrania.

Una mejora al 0,7% en las proyecciones más recientes del FMI significa que Rusia registró una de las mayores revisiones al alza entre las principales economías de la perspectiva del fondo en enero, cuando proyectaba que el producto interno bruto se expandiría 0,3% en 2023.

JPMorgan Chase & Co. es el único que prevé un repunte más fuerte este año, al 1%, según estimaciones compiladas por Bloomberg. El pronóstico mediano es de una contracción del 1,7%.

“Han podido mantener bastante impulso en la economía tomando, por ejemplo, medidas fiscales muy fuertes”, dijo el economista jefe del FMI Pierre-Olivier Gourinchas a periodistas en Washington. “Y hasta ahora también han sido bastante resistentes en el lado de los ingresos por exportaciones, aunque anticipamos que esto se ralentizará”.

Para moderar el optimismo, el FMI señaló que las perspectivas para Rusia son más sombrías más allá de este año. Aunque anticipa que el PIB se expandirá un 1,3% en 2024, la apuesta más reciente del fondo representa un giro a la baja de 0,8 puntos porcentuales desde enero, entre las peores revisiones del mundo.

La economía se contrajo un 2,1% el año pasado, según cifras oficiales, ya que el aumento de las exportaciones de productos básicos ayudó a compensar el impacto de las sanciones internacionales. La disminución fue muy inferior a la caída del 10% que anticiparon algunos pronosticadores cuando las medidas punitivas de EE.UU. y sus aliados fueron impuestas por primera vez hace poco más de un año.

Es probable que las pérdidas para la economía continúen creciendo en los próximos años.

La economía de Rusia está en camino de ser un 8% menor para 2026 de lo que habría sido si el presidente Vladímir Putin no hubiera ordenado el ataque a Ucrania en febrero de 2022, según Bloomberg Economics.

La evaluación del FMI es similar. Ubica el impacto en el PIB en alrededor del 7% para 2027 en relación con su trayectoria anterior a la guerra.

“Entonces, el efecto acumulativo” de 2022 a 2024 “es bastante fuerte”, dijo Gourinchas. Por el contrario, “se prevé que la mayoría de las otras economías se recuperen y se acerquen al pronóstico previo a 2022”, comentó.

