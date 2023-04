EE.UU. compra a Taiwán cifra récord de equipos para fabricar chips

(Bloomberg) -- Las compras estadounidenses a Taiwán de máquinas para fabricar chips de computadores alcanzaron un récord en marzo, mientras la Administración Biden busca revitalizar la industria nacional de semiconductores.

Taiwán, centro mundial para los avances en la fabricación de silicio, registró un aumento del 42,6% en las exportaciones de máquinas de fabricación de chips a Estados Unidos en marzo respecto al año anterior, alcanzando un nuevo máximo de US$71,3 millones, según datos de su Ministerio de Finanzas. Las exportaciones a China, por otro lado, se desplomaron un 33,7%, marcando el noveno mes consecutivo de bajas.

En Taiwán está ubicada la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y varios otros actores importantes en el sector de los chips, por lo que Taiwán juega un papel central en la cadena de suministro global. La preocupación por la dependencia excesiva de la isla, la cual China afirma que forma parte de su territorio, provocó que autoridades estadounidenses tomaran medidas para llevar la fabricación de chips más avanzada a territorio nacional. TSMC está instalando dos plantas de fabricación en Arizona, promovidas por subsidios y apoyo del Gobierno local.

Los esfuerzos de EE.UU. para limitar el acceso de China a equipos, conocimientos y productos clave de semiconductores están comenzando a bifurcar la cadena de suministro de chips. La disminución de las exportaciones de máquinas de chips de Taiwán a China es una señal de ello, mientras que el mes pasado, Japón también anunció planes para nuevas restricciones a las exportaciones de equipos para la fabricación de chips, aparentemente apuntando a la segunda economía más grande del mundo.

