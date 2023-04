Economía de EE.UU. se enfría ante menor gasto y actividad fabril

(Bloomberg) -- La economía de Estados Unidos se moderó gradualmente a medida que el primer trimestre llegaba a su término, debido a que el aumento de la inflación y los costos de endeudamiento comenzaron a restringir el gasto de las familias y la actividad manufacturera.

Las ventas minoristas de marzo registraron su mayor caída en cuatro meses, que se explica en gran medida por una disminución en los recibos en las estaciones de servicio y una desaceleración en los concesionarios de automóviles. Una caída en la producción fabril superó las expectativas, aunque las revisiones al alza de los dos meses anteriores permitieron que la producción lograra un modesto avance en el primer trimestre.

Junto con las señales de moderación de la inflación, el último lote de datos es consecuente con un enfriamiento constante de la actividad económica a fines del trimestre más que con una gran caída a la luz de la presión en el sector bancario. Los operadores aún esperan que la Reserva Federal opte por otra alza de tasas de un cuarto de punto en su próxima reunión, pero algunos responsables de política monetaria han insinuado recientemente que estarían abiertos a una pausa.

Además, las presiones sobre los precios se están disipando solo lentamente, y la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan reveló que, a principios de abril, las expectativas de inflación para el año venidero mostraron su mayor aumento en casi dos años en medio de un incremento en los precios de la gasolina. Las opiniones de los hogares sobre la inflación a corto plazo tienden a variar de un mes a otro.

Los consumidores esperan que los precios suban a una tasa anual del 4,6% durante el próximo año, lo que se compara con el 3,6% de marzo, según la lectura preliminar de abril. No obstante, prevén un aumento de los costos del 2,9% durante los próximos cinco a diez años, manteniéndose en ese nivel por quinto mes.

Los funcionarios de la Fed “considerarán más el hecho de que está repuntando en todas partes como una razón de que las expectativas inflacionarias siguen siendo un tanto inciertas y que no pueden dar por sentado los atisbos de buenas noticias”, dijo Justin Weidner, economista de Deutsche Bank AG.

Además, la Fed se enfoca más en las perspectivas a más largo plazo y “generalmente resta importancia a las alzas de los precios del petróleo a niveles máximos”, ya que no se transmiten a los precios subyacentes, dijo en un informe la economista de Bloomberg Eliza Winger.

Un informe de esta semana mostró que los precios al consumidor subyacentes, que excluyen los alimentos y la energía, mostraron indicios de moderación en marzo, pero siguen aumentando a un ritmo acelerado. Si bien los precios al productor cayeron aún más, el alza en los precios del petróleo derivada de los recortes de suministro de la OPEP+ están a punto de limitar una desinflación a gran escala.

Ventas minoristas

El informe de ventas minoristas del Departamento de Comercio mostró que el valor de las compras cayó un 1%. Excluyendo la gasolina y los autos, las ventas se contrajeron un 0,3%, un descenso menor al previsto. Las cifras no están ajustadas por inflación.

Las llamadas ventas de grupo de control, que se utilizan para calcular el producto interno bruto y excluyen los servicios de alimentos, los concesionarios de automóviles, las tiendas de materiales de construcción y las gasolineras, también cayeron menos de lo esperado.

Los datos se suman a la evidencia de que el impulso en el gasto de los hogares y en la economía en general se está desacelerando a medida que las condiciones financieras se ajustan y la inflación persiste. Si bien las probabilidades aún favorecen un aumento de tasas en su reunión del 2 y 3 de mayo, los funcionarios de la Fed han indicado que están acercándose a hacer una pausa.

El informe de producción industrial de la Fed mostró que la producción en las fábricas cayó por primera vez este año, ya que las empresas muestran señales de reducir los planes de inversión en medio de mayores costos de endeudamiento. Cuando se combina con un gasto de consumo más moderado, aumenta las probabilidades de recesión.

Todavía un aspecto positivo en el panorama general es el mercado laboral, ya que el desempleo se encuentra en niveles históricamente bajos y los empleadores aún están agregando puestos de trabajo a un sólido ritmo. Sin embargo, a medida que la demanda de trabajadores desciende y los despidos aumentan, eso que podría restringir más ganancias salariales.

Nota Original:US Economy Is Cooling Steadily as Consumers, Factories Pull Back

--Con la colaboración de Reade Pickert.

