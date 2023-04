Detroit 7, San Francisco 5

San Francisco Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 43 5 11 5 Totals 40 7 10 7 Estrada lf 5 2 3 1 Vierling rf 6 2 2 0 Flores 1b 6 0 0 0 Nevin 3b 2 0 0 0 Yastrzemski cf 5 1 2 0 Maton ph-3b 3 1 1 3 Davis 3b 3 1 2 3 Greene cf 4 1 1 1 Ruf dh 5 0 1 0 Báez ss 3 1 2 2 Villar 2b 5 1 0 0 Haase lf 4 0 2 0 Crawford ss 5 0 1 0 Baddoo ph-lf 0 0 0 0 Bart c 3 0 1 0 Torkelson 1b 4 0 0 1 Wade Jr. ph-rf 2 0 1 1 Cabrera dh 5 0 1 0 Ramos rf 3 0 0 0 Kreidler pr 0 1 0 0 Conforto ph 0 0 0 0 Schoop 2b 3 0 0 0 Sabol pr-c 1 0 0 0 McKinstry ph-2b 2 1 0 0 J.Rogers c 4 0 1 0

San Francisco 100 000 030 01 — 5 Detroit 011 020 000 03 — 7

E_Haase (3). DP_San Francisco 1, Detroit 2. LOB_San Francisco 11, Detroit 10. 2B_Estrada (3), Haase (2), Vierling (2), Báez (2), J.Rogers (2). 3B_Greene (2). HR_Estrada (3), Davis (3), Maton (3). SB_Vierling (2), McKinstry (2). SF_Torkelson (2). S_Baddoo (1).

IP H R ER BB SO

San Francisco Manaea 3 1-3 4 2 2 1 4 Junis 3 5 2 2 3 4 Hjelle 2-3 0 0 0 0 0 Ty.Rogers 1 0 0 0 1 3 S.Alexander 1 0 0 0 0 1 Doval L,0-2 1 2-3 1 3 2 0 3

Detroit Wentz 5 2-3 6 1 1 1 7 T.Alexander H,1 1 1-3 1 0 0 0 0 Hill H,1 1-3 1 2 2 1 0 Englert BS,0-1 2 2-3 1 1 1 1 5 Cisnero W,1-0 1 2 1 0 0 1

Junis pitched to 3 batters in the 7th.

HBP_Englert (Davis). WP_Hill.

Umpires_Home, Malachi Moore; First, Mark Wegner; Second, Bruce Dreckman; Third, Stu Scheuwater.

T_3:50. A_15,289 (41,083).