David Gil: "En cuatro minutos se nos ha ido el trabajo de todo el partido"

Madrid, 15 abr. El español David Gil, portero del Cádiz, que sostuvo a su equipo durante muchos minutos tras firmar ocho paradas que no impidieron la derrota al final frente al Real Madrid (0-2), lamentó que se les fuera "el trabajo de todo el partido en cuatro minutos".

"Ha habido un momento en el que era un correcalles y nos partimos nosotros mucho. Ellos aprovecharon bueno los saques rápidos de Courtois y en cuatro minutos se nos ha ido el trabajo de todo el partido", dijo en Movistar+.

"Hay que seguir con el trabajo que estamos haciendo porque los equipos de atrás estamos muy apretados. Era difícil para sacar algo, pero hay que seguir en la línea en la que estamos, siendo un bloque sólido y una familia", aseguró.

Un David Gil que se mostró contento por su partido y protagonismo tras cuatro partidos seguidos jugando por la sanción a Ledesma, quien cumplió contra el Real Madrid el último encuentro de castigo.

"A nivel personal, contento porque después de tiempo sin jugar ahora estoy jugando. Me voy con un buen sabor de boca porque he parado bastante pero con rabia por esos dos goles en los que no he podido hacer más", valoró.

"Que Courtois me reconozca el buen partido mejor portero del mundo es un halago para mí", completó.

"Esto es lo que he querido siempre. He aprovechado la oportunidad. Ledesma está haciendo un temporadón, peor mi objetivo es ponérselo difícil al míster y que él decida", añadió.

Además, David Gil agradeció el cariño de su afición, que coreó su nombre, y aseguró que quiere estar en el Cádiz "toda la vida". EFE

