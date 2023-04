Caída de oferta monetaria alarma a quienes previeron inflación

(Bloomberg) -- Los economistas británicos especializados en la oferta monetaria, que salieron del anonimato en la pandemia al anticipar correctamente y antes que nadie los elevados niveles de inflación, vuelven a dar la voz de alarma.

El crecimiento de la oferta monetaria se está desplomando en el Reino Unido, la eurozona y Estados Unidos, y lo interpretan como una advertencia de recesión y deflación. Los banqueros centrales han subido demasiado las tasas de interés y, si los llamados monetaristas vuelven a tener razón, dicen que debería haber una “limpieza” de funcionarios.

Estas son las opiniones de los economistas británicos Simon Ward, asesor económico de Janus Henderson, y Tim Congdon, la voz más destacada del Reino Unido en la materia y quien fuera asesor de Margaret Thatcher cuando era primera ministra.

Sus análisis coinciden con el consenso generalizado de que las economías están empezando a recuperarse y que la inflación fue causada principalmente por las perturbaciones de la oferta y los precios de la energía. Pero para los monetaristas, el crecimiento y la inflación dependen de la cantidad de dinero en circulación y de su velocidad, es decir, del número de veces que cambia de manos. Estas medidas ahora apuntan a una recesión.

Congdon y Shaw han argumentado que los vastos programas de flexibilización cuantitativa de los bancos centrales y los fuertes recortes de tasas en la pandemia provocaron un crecimiento de la masa monetaria de dos dígitos en EE.UU. y Europa. Un año después, la inflación estaba por encima del objetivo y en camino del 10%.

Hoy, la masa monetaria se está desplomando. En la eurozona, la tasa de variación semestral del agregado monetario amplio, denominado M3, que mide los depósitos y equivalentes de efectivo con vencimientos de hasta tres años, es la más débil desde el periodo posterior a la crisis financiera de 2010. Según los estrategas de RBC Capital Markets, la tasa de variación del agregado monetario estrecho, o M1, compuesto por depósitos a la vista y efectivo, es negativa por primera vez desde el nacimiento del bloque monetario en 1999.

En el Reino Unido, el crecimiento real de M4, compuesto por efectivo y pasivos en libras esterlinas de hasta cinco años, ha caído muy por debajo de la tendencia, dijo Ward. “Las tasas anuales de crecimiento del dinero en sentido amplio en el Reino Unido y la eurozona son muy inferiores a sus promedios de la década de 2010, lo que se asocia con una inflación por debajo del objetivo”, señaló Ward por correo electrónico. “Esto es extremadamente preocupante y sugiere recesión, desinflación y deflación”.

Vincenzo Inguscio, estratega de volatilidad de Nomura con sede en Londres, advirtió que una reciente contracción en EE.UU. de M2, que mide el efectivo en circulación más los dólares en cuentas bancarias y del mercado monetario, sugiere que la Reserva Federal ha pisado demasiado fuerte los frenos monetarios. “Hay que vigilar la dinámica de la oferta monetaria cuando oscila tanto”, advierte.

Para hacer frente a la mayor inflación en cuatro décadas, los bancos centrales han elevado las tasas al ritmo más rápido desde fines de la década de 1980 y están reduciendo la flexibilización cuantitativa para cancelar el dinero que crearon. Congdon dice que los datos monetarios muestran que deberían haber dejado de subir las tasas hace algún tiempo.

Del mismo modo, Ward quiere que los funcionarios dejen de reducir sus balances mediante el llamado “ajuste cuantitativo”. Incluso deberían considerar recortar las tasas, “probablemente mucho”.

“Tienen que restablecer un crecimiento positivo del dinero”, dijo Ward. “Los monetaristas ganaron el concurso de proyección de la inflación, pero los banqueros centrales afirman que fue una casualidad. Ahora viene la revancha. Si los banqueros centrales pierden esta vez, y entramos en recesión o deflación, ¿habrá finalmente un ajuste de cuentas y una liquidación?”

La caída de la oferta monetaria puede anticipar la deflación, pero también puede reflejar simplemente la reciente crisis bancaria y la inestabilidad de los mercados financieros provocada por el agresivo ciclo de subida de tasas.

RBC afirma que el dinero de la eurozona simplemente está rotando a otras áreas del sistema bancario, pero, aun así, “la creación de préstamos y dinero se está desacelerando drásticamente en la eurozona”. Las tendencias son más preocupantes en EE.UU., añadió, donde los depósitos están “saliendo del sistema bancario” y ejerciendo “presiones de liquidez” sobre los bancos.

Según Ward, las turbulencias bancarias amenazan con agravar la contracción de la oferta monetaria, ya que los bancos “se vuelven reacios al riesgo” y restringen el crédito. Para Congdon, el problema es lo suficientemente grave como para justificar un cambio en el marco del banco central.

Quiere que el sistema de carta abierta del Banco de Inglaterra, en virtud del cual el gobernador debe explicar al ministro de Hacienda por qué la inflación está más de un punto porcentual por debajo del objetivo, incorpore una referencia al dinero en sentido amplio.

“La cantidad de dinero debe estar en el tablero de mandos del banco central. Si no está ahí, los banqueros centrales serán tan peligrosos como las personas que conducen automóviles sin mirar el velocímetro”, dijo.

Congdon cree que “la Fed, el BCE y el Banco de Inglaterra son culpables de las tasas de inflación muy por encima de los objetivos que sufren ahora sus economías”. Y añade: “También serán culpables de las recesiones que afectarán a estas economías a partir de mediados de 2023”.

