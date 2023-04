Bancos más grandes de Wall Street no superan prueba ASG clave

(Bloomberg) -- Los seis bancos más grandes de Wall Street no están cumpliendo con un punto clave de sus compromisos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG) con las partes interesadas, según un estudio conjunto publicado el miércoles.

Un análisis realizado por Ceres y Transition Pathways Initiative encontró que JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y Wells Fargo & Co. aún tienen que alinear sus objetivos de financiamiento de petróleo y gas para 2030 con un escenario que mantiene el calentamiento global dentro del umbral crítico de 1,5 °C.

El continuo apoyo de los bancos a los combustibles fósiles, que es la principal fuente de contaminación que calienta el planeta, ha dejado a la industria y a los ejecutivos que la dominan vulnerables a las críticas de los accionistas y de grupos activistas. Al mismo tiempo, el sector financiero está bajo una intensa presión por parte de la derecha estadounidense, ya que el Partido Republicano sanciona a los prestamistas por aparentar adoptar objetivos ambientales, sociales y gobernanza, como la reducción emisiones financiadas.

“Nuestro análisis destaca lo difícil que es para los bancos y sus partes interesadas evaluar y comparar cuánto progreso están logrando en las reducciones reales de emisiones de petróleo y gas”, dijo Blair Bateson, director de la red de empresas de Ceres. “Y esto va más allá de eso seis bancos”.

BloombergNEF estima que la proporción de préstamos de energía limpia y suscripción de capital en relación con los combustibles fósiles debe llegar a 4 a 1 para fines de la década para estar a la altura del acuerdo climático de París. Pero a fines de 2021, esa proporción para la industria financiera era de aproximadamente 0,8 a 1, dijo BloombergNEF en febrero.

Los bancos señalados en el análisis de Ceres y TPI son todos miembros de la Alianza Bancaria Net Zero, una coalición que exige que los signatarios establezcan objetivos provisionales para los sectores más intensivos en carbono en sus balances. Los seis han establecido objetivos para 2030 para los sectores de petróleo y gas.

Ceres y TPI dijeron que las metodologías que sustentan los objetivos para 2030 de los seis bancos de Wall Street “carecen de suficiente comparabilidad y divulgación transparente” y dejan “una serie de actividades comerciales importantes fuera del alcance de sus objetivos, lo que a su vez crea lagunas para que los bancos continúen financiando actividades con alto contenido de carbono”.

Citigroup dijo en un comunicado que sus objetivos de reducción emisiones para 2030 se comparan con el escenario de emisiones netas cero para 2050 de la Agencia Internacional de Energía, que se alinean con 1,5 °C. El banco dijo que está comprometido a apoyar la transición a una economía baja en carbono.

Funcionarios de JPMorgan, Bank of America, Goldman y Morgan Stanley declinaron realizar comentarios, mientras que los portavoces de Wells Fargo no estuvieron disponibles de inmediato.

En el informe Ceres-TPI se consideró que Bank of America demostraba “mejores prácticas” en dos áreas: apuntar a emisiones absolutas en lugar de la intensidad de emisiones y en establecer objetivos para 2030 que se alineen con un calentamiento de menos de 2 °C. Citigroup también tiene un objetivo de emisiones absolutas, mientras que se consideró que Wells Fargo exhibió las mejores prácticas para excluir las compensaciones de carbono.

JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley no demostraron mejores prácticas en ninguna de las áreas revisadas por Ceres y TPI.

Para mejorar las prácticas de establecimiento de objetivos, los bancos deben priorizar actividades con una alta exposición financiera y emisiones, divulgar mejor los supuestos y cálculos clave utilizados al establecer objetivos, y emitir informes anuales para mostrar el progreso que están logrando en la reducción emisiones, afirmaron Ceres y TPI.

Nota Original:Wall Street’s Biggest Banks Failing Key ESG Test in Fresh Study

--Con la colaboración de Saijel Kishan.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.