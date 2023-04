Apuestas sobre futuro movimiento Fed impulsa divisas emergentes

(Bloomberg) -- Las probabilidades de que se produzca una última alza de las tasas de interés de la Reserva Federal está impulsando el de las divisas de mercados emergentes.

El real brasileño se disparó a su nivel más alto desde junio, mientras que el peso colombiano tocó el miércoles un máximo de 2023 después de que un indicador clave de inflación de EE.UU. mostrara indicios de moderación en marzo. El peso mexicano también avanzaba a un máximo intradiario al tiempo que los operadores apostaban que la Reserva Federal terminaría pronto su ciclo de ajuste, lo que provocó una caída del dólar estadounidense.

“Una política monetaria menos restrictiva en EE.UU. es buena para los mercados emergentes”, dijo Thierry Wizman, director de divisas globales y estratega de tipos de interés de Macquarie Futures USA LLC en Nueva York.

Los inversionistas ansiosos por apostar en los activos de los mercados emergentes este año han estado esperando señales de que los responsables de políticas más influyentes del mundo están llegando al final de su agresivo ciclo de ajuste.

Aunque la inflación subyacente en EE.UU. solo se desaceleró un poco, los principales indicadores de costos de vivienda registraron los aumentos mensuales más pequeños en aproximadamente un año y los precios de los comestibles cayeron. Eso solidificó las apuestas de que la Fed aún tendrá que subir las tasas una vez más, y también que podrían producirse recortes este mismo año.

“Los datos muestran que el proceso desinflacionario continúa, incluso si es a un ritmo lento, lo que reduce la necesidad potencial de que la Fed sea agresiva”, dijo. Juan Prada, estratega de divisas de Barclays Capital Inc. en Nueva York. “Un entorno en el que las tasas de EE.UU. están relativamente contenidas, con una inflación moderada y la sombra de la crisis bancaria, favorece”.

En lo que va del año, el indicador Bloomberg de los llamados carry trades, que toma prestados dólares y coloca los fondos en una canasta de monedas emergentes, ya ha estado ganando, aproximadamente un 4,3%.

