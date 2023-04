Apple triplica producción de iPhones en India tras caos en China

(Bloomberg) -- Apple Inc. triplicó la producción de iPhones en India, alcanzando US$7.000 millones en el último año fiscal. Esta medida permite reducir su dependencia de China.

La compañía estadounidense ahora fabrica casi el 7% de sus iPhones en India a través de socios en expansión desde Foxconn Technology Group hasta Pegatron Corp., dijeron personas familiarizadas con el asunto. Es un salto significativo para India, que representó un estimado del 1% de los iPhones del mundo en 2021.

Apple explora formas de reducir su dependencia de China a medida que se intensifica la tensión entre Washington y Pekín. Sus socios de siempre, que fabrican la mayoría de los iPhones del mundo en fábricas en expansión en China, agregaron líneas de ensamblaje a un ritmo rápido durante el año pasado, dijeron las personas, que prefirieron no ser nombradas porque la información no es pública.

La compañía más valiosa del mundo lidió el año pasado con caos en el complejo principal de Foxconn en Zhengzhou, lo que provocó vulnerabilidades en la cadena de suministro de Apple y la obligó a reducir las estimaciones de producción. Al mismo tiempo, el primer ministro indio, Narendra Modi, ha aprobado una serie de incentivos para impulsar la fabricación local.

De la producción total, Apple exportó US$5.000 millones de iPhones en el año que finalizó en marzo de 2023, casi cuatro veces más que el período anterior, dijeron las personas. Apple probablemente intentará fabricar los próximos iPhones en India al mismo tiempo que en China, en algún momento del otoño de 2023. Si es así, será la primera vez que el ensamblaje del iPhones comience simultáneamente en los dos países. Y si continúa la agresiva expansión de sus proveedores, Apple podría ensamblar una cuarta parte de todos sus iPhones en India para 2025. Representantes de Estados Unidos declinaron comentar.

Incluso antes de los problemas en la megafábrica china el año pasado, Apple había reconocido la necesidad de diversificar su cadena de suministro. Hizo lobby con éxito por incentivos en India y presionó a los proveedores Foxconn, Wistron Corp. y Pegatron para que se potenciaran a nivel local. El trío, que en conjunto emplea a unos 60.000 trabajadores en India, fabrica modelos que van desde el antiguo iPhone 11 hasta el último iPhone 14 en el país.

Eso ayudó a ubicar a Apple al centro de las ambiciones de India de convertirse en un importante núcleo de fabricación y una ubicación alternativa a China. Apple es de las empresas más exigentes del mundo en lo que respecta a la fabricación: su cadena de producción abarca cientos de empresas en todo el mundo y emplea a millones, gran parte de la cifra ahora en China.

