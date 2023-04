Apple avanza en nuevos portátiles Mac mientras lidia con caída

(Bloomberg) -- Apple Inc. intensifica las pruebas de nuevos Mac con procesadores, progresando en nuevas máquinas clave que podrían ayudar a revertir la caída de las ventas.

El fabricante de Mac comenzó a probar las nuevas máquinas con aplicaciones de terceros de la App Store para validar su compatibilidad, según registros de desarrolladores compartidos con Bloomberg News. Es un paso necesario en el período previo al lanzamiento de un nuevo dispositivo.

Apple cuenta con que las nuevas máquinas atraigan a compradores después de la peor baja de Mac desde la caída de las puntocom en 2000. Los envíos cayeron más del 40% en el primer trimestre, según IDC, lo que hizo que el Mac quedara rezagado incluso en una industria que sufre una fuerte recesión en todos los ámbitos. Apple ha dado a entender que el trimestre sería débil, pero no proporcionará sus resultados reales para el período sino hasta el 4 de mayo.

En ese contexto, los nuevos Mac serán bienvenidos. Los registros de prueba indican que Apple está preparando un computador portátil con especificaciones de procesador similares a los modelos actuales pero con una pantalla más grande y de mayor resolución. Es probable que este modelo sea el MacBook Air de 15 pulgadas que Apple planeaba presentar este año.

Una portavoz de Apple declinó comentar.

El chip del nuevo portátil tiene ocho núcleos de procesamiento principal y 10 núcleos de gráficos, al igual que el M2 actual. El computador también incluye 8 gigabytes de memoria, en línea con el MacBook Air existente.

La CPU, o procesador informático principal, continúa dividiéndose entre cuatro núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de eficiencia. Y los Mac en prueba ejecutan macOS 14, la versión del sistema operativo Mac que Apple tiene previsto anunciar el 5 de junio en su Conferencia mundial de desarrolladores.

La resolución de pantalla del portátil en prueba, cuyo nombre en código es “Mac 15,3”, es igual a la del MacBook Pro de gama alta de 14 pulgadas. Eso significaría que el Air más grande tendría la misma resolución que el MacBook Pro, pero con un poco menos de nitidez. Ese enfoque está en línea con la forma en que Apple ha diferenciado sus computadores portátiles para consumidores y profesionales en el pasado.

Los cambios más grandes en el Mac vendrán más adelante con el lanzamiento de un chip M3, que representará una transición a un proceso de producción de 3 nanómetros desde el estándar actual de 5 nanómetros. La nueva tecnología de chips, producida por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., permite un mejor rendimiento y una mayor eficiencia. Apple utilizará una tecnología similar en los nuevos iPhones de este año.

