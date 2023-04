Acciones y bonos se mantienen en rango tras datos de inflación

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses se tambalearon hasta los minutos finales del día de negociación después de que los datos mostraran que la inflación se moderó, pero probablemente no lo suficiente para evitar que la Reserva Federal eleve las tasas de interés una vez más este año.

El S&P 500 cerró el día con una caída de 0,4% y el Nasdaq 100 retrocedió 0,9% al desaparecer los indicios de un rebote por la mañana. El índice tecnológico ha caído en seis de las últimas siete sesiones. Sensibles a la política monetaria, los rendimientos del Tesoro a dos años cayeron hasta 15 puntos básicos antes de reducir la caída. Los mercados de swaps mostraron que las probabilidades aún están a favor de un aumento de tasas de la Fed en mayo, mientras que los operadores aumentaron sus apuestas de que el banco central reducirá las tasas más adelante este año.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,4% a las 16:00 hora de Nueva York

El Nasdaq 100 retrocedió 0,9%

El Dow Jones Industrial Average cayó 0,1%

El índice MSCI World cambió poco

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,5%

El euro subió 0,7% a US$1,0989

La libra esterlina se fortaleció 0,5% a US$1,2484

El yen japonés subió 0,4% a 133,19 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cayó 1,2% a US$29.817,5

El ether subió 0,4% a US$1.902,82

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó dos puntos básicos al 3,40%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años avanzó seis puntos básicos al 2,37%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años subió tres puntos básicos al 3,57%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 2,1% a US$83,24 el barril

Los futuros del oro subieron 0,5% a US$2,029 la onza

