Termina con éxito el primer día de intercambio de prisioneros de la guerra de Yemen

Ginebra, 14 abr. El primer día del intercambio de prisioneros de la guerra de Yemen, que se encontraban en manos de la coalición militar liderada por Arabia Saudí y de los rebeldes chiíes hutíes, concluyó con éxito con la liberación y llegada a sus destinos de 318 detenidos, confirmó hoy el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La organización humanitaria, que ha actuado como facilitadora neutral de esta operación, dijo que ésta estuvo repleta de emociones, desde el momento en que los liberados llamaron por teléfono a sus familiares y a la llegada de los aviones que los trasladaron, de un lado a Saná, capital controlada por los hutíes; y del otro lado a Aden, donde está instalado el gobierno reconocido internacionalmente.

Los liberados de hoy fueron llevados en cuatro vuelos y el resto de las 887 personas que las partes del conflicto han acordado liberar serán trasladados mañana, sábado, y en los días posteriores, dijo en una reunión informativa con medios el director regional del CICR para Oriente Próximo y Oriente Medio, Fabrizio Carboni.

El responsable destacó que en una situación tan delicada como ésta "queda claro el valor de una institución humanitaria independiente y en la que ambas partes pueden confiar por su neutralidad, particularmente en momentos en que la acción humanitaria está tan politizada".

El CICR guarda reserva sobre el número de prisioneros que -después de este intercambio- todavía quedarían en custodia de una y otra parte, pero reconoció que continúa visitando "a la gente que está detenida".

"Realmente esperamos ver que liberen más detenidos en el futuro. Hemos indicado a las partes, y por supuesto que ellos lo saben, que quedamos a disposición para cualquier otra liberación", aseguró.

OPORTUNIDAD PARA LA PAZ

Este intercambio de prisioneros es parte de un acuerdo político más amplio que incluye una serie de medidas para promover la confianza entre las partes enemigas, entre las cuales una de las más importantes es justamente la liberación de prisioneros.

"Si vemos más allá, vemos que esta acción muestra una voluntad, una intención, de las partes de privilegiar la vía política y diplomática, en lugar de utilizar la fuerza", reflexionó Carboni.

La organización cree que la acción humanitaria de hoy puede ser un impulso muy favorable para la reconciliación y para un eventual fin del conflicto armado que empezó hace ocho años y ha tenido consecuencias catastróficas para la población yemení, que ya era de la más pobres de toda la región y una de las más desfavorecidas del mundo.

Las conversaciones entre el gobierno respaldado por Arabia Saudí y los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, se iniciaron hace más de un año y llevaron el pasado abril a un acuerdo de alto el fuego que, aunque no fue renovado en octubre -mes cuando formalmente expiraba- se sigue respetando.

Entre tanto, Irán y Arabia Saudí, las dos principales potencias de la región, acordaron recientemente reanudar sus relaciones diplomáticas, en un movimiento auspiciado por China.

LOGÍSTICA DEL INTERCAMBIO

Para el intercambio de prisioneros que ha empezado hoy, el personal del CICR en Yemen y Arabia Saudí tuvo que entrevistarse y examinar las condiciones médicas de cada detenido para asegurarse de que estaban en condiciones de realizar el viaje de liberación, una tarea que requirió tres semanas.

En medio de la esperanza que suscita este intercambio, Carboni reveló que por primera vez en los últimos once años el CICR no recibió en 2022 la financiación necesaria para sus operaciones en Yemen, lo que de no resolverse podría obligarle a reducirlas en el futuro.

"Por el momento conseguimos contener la situación sin realizar ningún gran cambio en la operación, pero si en los próximos meses o años una operación como está esta subfinanciada, tendremos que cambiar el enfoque y priorizar lo que se necesita. Esperamos no llegar a eso porque sería doloroso", comentó.

Isabel Saco