Wednesday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

New York 000 020 101 — 4 7 1 Cleveland 201 000 000 — 3 6 2

Schmidt, Marinaccio (5), King (6), W.Peralta (8), Holmes (9) and Higashioka; Battenfield, Sandlin (5), Stephan (7), Karinchak (8), Clase (9) and Gallagher. W_W.Peralta 1-0. L_Clase 1-1. Sv_Holmes (4). HRs_New York, F.Cordero (4). Cleveland, A.Rosario (1).

Chicago 000 000 001 — 1 6 0 Minnesota 000 100 02x — 3 10 0

Giolito, Middleton (7), Diekman (7), Bummer (8), Santos (8) and Zavala; S.Gray, Alcala (6), J.López (7), Jax (8), Duran (9) and Jeffers. W_S.Gray 2-0. L_Giolito 0-1. Sv_Duran (3). HRs_Chicago, L.Sosa (1).

Oakland 300 010 031 — 8 15 1 Baltimore 020 000 200 — 4 8 0

Waldichuk, Familia (7), C.Smith (8) and Ca.Pérez; Kremer, Baumann (5), Akin (7), Ci.Pérez (8), Gillaspie (9) and McCann. W_C.Smith 1-0. L_Akin 0-1. HRs_Oakland, Rooker (1), Ca.Pérez (1).

Boston 000 121 300 — 7 10 1 Tampa Bay 300 320 01x — 9 11 0

Sale, Z.Kelly (5), Brasier (5), Schreiber (7), Martin (8) and McGuire; Bradley, Beeks (6), R.Thompson (7), Poche (7), Adam (8), Fairbanks (9) and Bethancourt, Mejía. W_Bradley 1-0. L_Sale 1-1. Sv_Fairbanks (2). HRs_Boston, Devers (5). Tampa Bay, Arozarena (3).

Detroit 000 100 200 0 — 3 6 0 Toronto 000 100 002 1 — 4 9 0

(10 innings)

E.Rodriguez, Foley (7), Lange (8), Wingenter (9), Shreve (9), Cisnero (10) and Haase; Gausman, Mayza (9), Romano (10) and D.Jansen. W_Romano 2-0. L_Shreve 0-1. HRs_Detroit, N.Maton (2), K.Carpenter (1).

INTERLEAGUE

Houston 001 100 320 — 7 12 0 Pittsburgh 000 000 000 — 0 3 0

Urquidy, Neris (7), B.Abreu (8), Blanco (9) and Diaz; R.Hill, Moreta (7), De Jong (7), Hernandez (9) and Heineman. W_Urquidy 1-0. L_R.Hill 0-2. HRs_Houston, Julks (1), Bregman (2).

Seattle 002 000 120 — 5 10 0 Chicago 100 000 001 — 2 5 0

Gilbert, Brash (7), Topa (8), Sewald (9) and Raleigh; Stroman, Boxberger (7), Merryweather (8), Fulmer (9) and Barnhart. W_Gilbert 1-1. L_Stroman 2-1. HRs_Seattle, T.Hernández (3), Kelenic (3). Chicago, Bellinger (2).

Washington 000 200 000 — 2 6 2 Los Angeles 001 101 00x — 3 7 0

Gore, M.Thompson (4), Harvey (6), Edwards Jr. (7), E.Ramírez (8) and K.Ruiz; Canning, Ma.Moore (6), Loup (7), Tepera (8), Quijada (9) and O'Hoppe. W_Ma.Moore 1-0. L_M.Thompson 0-1. Sv_Quijada (2).

NATIONAL LEAGUE

San Diego 200 000 000 — 2 6 1 New York 011 011 10x — 5 8 0

Snell, Honeywell Jr. (6), T.Hill (7) and Au.Nola, Campusano; Megill, B.Raley (6), Dr.Smith (6), Robertson (7), Ottavino (9) and Nido. W_Megill 3-0. L_Snell 0-2. Sv_Ottavino (1). HRs_San Diego, J.Soto (3). New York, Lindor (2), Alonso (6).

St. Louis 010 200 121 — 7 10 0 Colorado 100 100 200 — 4 7 1

Flaherty, Z.Thompson (6), VerHagen (7), Pallante (7), Gallegos (8), Helsley (9) and Wills.Contreras; Ureña, Suter (6), Hand (7), Lawrence (8), Seabold (9) and Serven, E.Díaz. W_Pallante 1-0. L_Lawrence 0-1. Sv_Helsley (3). HRs_St. Louis, O'Neill (2), Arenado (2), Gorman (4). Colorado, Profar (2).

Milwaukee 000 000 300 — 3 11 3 Arizona 103 100 20x — 7 12 0

Junk, Milner (5), Varland (6), Guerra (8) and Willi.Contreras; Jameson, Ginkel (5), K.Nelson (5), Frías (7), Chafin (7), M.Castro (8), McGough (9) and Herrera. W_K.Nelson 2-0. L_Junk 0-1. HRs_Arizona, Gurriel Jr. (1), Carroll (3).

Miami 000 100 010 1 — 3 8 0 Philadelphia 000 110 000 0 — 2 8 0

(10 innings)

E.Cabrera, Scott (6), Nardi (7), Floro (8), Puk (9) and Stallings; Wheeler, Alvarado (7), Domínguez (8), G.Soto (9), Kimbrel (10) and Realmuto. W_Puk 1-0. L_G.Soto 1-2. HRs_Miami, Soler (4).

Cincinnati 201 000 100 — 4 6 0 Atlanta 021 000 11x — 5 9 0

H.Greene, Gibaut (7), B.Farmer (8) and Maile; Strider, Luetge (6), Yates (8), Minter (9) and S.Murphy. W_Yates 1-0. L_B.Farmer 0-3. Sv_Minter (2). HRs_Atlanta, E.Rosario (1).