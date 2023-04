Toronto 4, Detroit 3

Detroit Toronto ab r h bi ab r h bi Totals 34 3 6 3 Totals 31 4 9 4 Vierling rf 4 0 0 0 Springer rf 5 0 2 1 Maton 2b 3 1 1 1 Bichette ss 4 0 0 0 Schoop ph-2b 1 0 1 0 Guerrero Jr. 1b 3 2 2 0 Greene cf 4 1 1 0 Chapman dh 3 1 2 0 Báez ss 4 0 0 0 Varsho lf 3 0 2 0 Carpenter lf 4 1 1 2 Merrifield 2b 3 0 1 2 Torkelson 1b 4 0 0 0 Espinal 3b 3 0 0 0 Cabrera dh 3 0 1 0 Kirk ph 0 0 0 1 Baddoo pr-dh 0 0 0 0 Biggio 3b 0 0 0 0 Haase c 4 0 1 0 Jansen c 4 1 0 0 Kreidler 3b 3 0 0 0 Kiermaier cf 3 0 0 0

Detroit 000 100 200 0 — 3 Toronto 000 100 002 1 — 4

DP_Detroit 1, Toronto 1. LOB_Detroit 3, Toronto 6. 2B_Haase (1), Cabrera (3), Chapman (8). HR_Maton (2), Carpenter (1). SF_Merrifield (2), Kirk (1). S_Kiermaier (1).

IP H R ER BB SO

Detroit Rodriguez 6 7 1 1 1 3 Foley H,2 1 0 0 0 0 1 Lange H,1 1 0 0 0 0 2 Wingenter 0 1 2 2 1 0 Shreve L,0-1 BS,0-1 1 1-3 0 1 0 0 0 Cisnero 0 1 0 0 0 0

Toronto Gausman 8 5 3 3 0 11 Mayza 1 1 0 0 0 0 Romano W,2-0 1 0 0 0 1 0

Wingenter pitched to 3 batters in the 9th, Cisnero pitched to 1 batter in the 10th.

HBP_Wingenter (Varsho). WP_Wingenter.

Umpires_Home, Ryan Wills; First, Mike Estabrook; Second, Laz Diaz; Third, Erich Bacchus.

T_2:40. A_35,300 (49,282).