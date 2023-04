Quartararo afirma no estar "tan lejos en la clasificación"

Austin (Estados Unidos), 13 abr. El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), campeón del mundo de MotoGP en 2021 y décimo en la provisional de la presente temporada, ha afirmado que "el potencial en mojado en Argentina era fantástico" y que no se ve "tan lejos en la clasificación".

"La clave esta temporada es estar delante en la parrilla de salida y es ahí donde tenemos que mejorar este fin de semana", aseguró el francés.

"No necesitamos tanto, pero está todo tan apretado ahora que si no tienes el ciento por ciento de confianza con tu moto es difícil. En Argentina las condiciones no nos lo pusieron fácil, ya estuvimos cambiando cosas para mejorar y espero encontrar pronto una base buena para este circuito, sobre todo buscando dar un paso adelante en las segundas clasificaciones", continuó el piloto de Yamaha. EFE

JLL/apa